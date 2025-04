Zé Felipe ganha relógio de mais de R$ 900 mil de Virgínia

O cantor Zé Felipe mostrou, na sexta-feira (18), o presente que ganhou de aniversário adiantado da esposa, a influenciadora digital Virgínia Fonseca: um relógio da marca de luxo Rolex. O filho do cantor Leonardo completa 27 anos na segunda-feira (21).

O relógio, feito em ouro amarelo 18 quilates, é avaliado em R$ 944 mil no site da grife.

“Que presente, minha gata. Eu amei demais”, escreveu Zé Felipe ao exibir o mimo nas redes sociais. “Você merece muito! Te amo”, respondeu Virgínia.

Veja também Zoeira Ex-BBB Eva Pacheco curte show de Nattan e encontra Rafa Kalimann em praia no Ceará Zoeira Antes de show em Copacabana, música de Lady Gaga com Bruno Mars alcança top 1 no Spotify

O casal vai viajar para celebrar o aniversário do artista, mas ainda não revelou o destino.

Luxo

Virgínia gosta de presentear Zé Felipe e outros membros da família com presentes caros. Em um aniversário anterior do cantor, a empresária comprou um jatinho particular para o companheiro, avaliado em R$ 80 milhões.