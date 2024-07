Silvio Santos apresenta melhora e recebe alta de hospital em São Paulo, confirma SBT

O apresentador Silvio Santos recebeu alta do hospital Albert Einstein neste sábado (20). Ele apresentou melhora no quadro de saúde após ter contraído H1N1 e deixou a unidade de internação.

A informação foi apurada pela reportagem do Estadão junto a fontes próximas ao caso e à família Abravanel e confirmada pelo SBT: “Está em sua residência”.

Ainda neste sábado, o SBT, por meio da assessoria de imprensa, negou qualquer mudança no estado de saúde do apresentador de 93 anos.

Silvio iria receber alta nesta sexta-feira (19), mas seguiu internado no Albert Einstein de São Paulo para receber a medicação para o tratamento do H1N1.

Apesar do quadro fora de gravidade da doença, a internação do apresentador aconteceu em virtude da idade avançada do comunicador, integrante do grupo de risco.



Fontes ligados à família de Silvio Santos informavam, desde a última quarta-feira (17), que o apresentador estava bem embora tivesse sido internado.



