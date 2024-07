Silvio Santos segue internado em SP e passa bem, diz SBT

Diagnosticado com H1N1, o apresentador e empresário Silvio Santos segue internado em um hospital, em São Paulo. Conforme comunicado do SBT, enviado à imprensa nesta sexta-feira (19), o dono do baú está medicado e passa bem.

"Está bem, continua sendo medicado no hospital", informou a nota. O SBT não informou qual hospital Silvio está internado e se há previsão de alta.

Veja também Zoeira Jullie Dutra, vencedora do 'Quem quer ser um Milionário?' revela diagnóstico de tumor Zoeira Atriz Cheng Pei-pei, de 'Mulan' e 'O Tigre e o Dragão', morre aos 78 anos

'UM SILVIO SANTOS QUE NÃO EXISTE MAIS'

O apresentador está afastado da TV desde setembro de 2022. No início do mês, Cintia Abravanel, herdeira do comunicador, abordou o estado de saúde do pai em entrevista ao F5, da Folha de S. Paulo, afirmando que o antigo Silvio Santos "não existe mais".

“O meu pai está ótimo. Às vezes, ele fala que vai voltar a trabalhar, outras, não. Diz que está com preguiça e ele pode ter preguiça. Mas o que mais me preocupa é a expectativa do público e a saudades das pessoas de um Silvio Santos que não existe mais”, afirmou.

O apresentador afastou-se da televisão há dois anos, quando passou o comando do “Programa Silvio Santos” para a filha Patrícia Abravanel.