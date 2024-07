Atriz Cheng Pei-pei, de 'Mulan' e 'O Tigre e o Dragão', morre aos 78 anos

A atriz Cheng Pei-pei, de filmes como "Mulan" e "O Tigre e o Dragão", morreu aos 78 anos na última quarta-feira (17). Ela faleceu em São Francisco, Califórnia, cidade em que morava com a sua família

A morte da artista chinesa foi informada pelos filhos por meio de um comunicado no Facebook. "É com pesar no coração que anunciamos que os rumores são verdadeiros. A nossa mãe, Cheng Pei-pei, morreu em paz, em casa, cercada por seus amados, no dia 17 de julho", diz texto.

Pei lutava contra uma doença neurodegenerativa há cinco anos. Ela tinha uma síndrome rara chamada parkinsonismo atípica.

"É uma doença rara com sintomas semelhantes aos da Doença de Parkinson, no entanto, os tratamentos atuais não conseguem retardar a progressão. Ela optou por não tornar esta notícia pública para poder lidar com sua condição em particular e passar o tempo restante com seus filhos e netos", disse o comunicado.

Carreira no cinema

Em 60 anos de carreira, Pei-pei se consolidou como "rainha das artes marciais", protagonizando diversos longas de ação. Um dos seus principais trabalhos foi "O Tigre e o Dragão", vencedor de quatro Oscars em 2001.

Ela também atuou no live-action de Mulan, de 2020, uma de suas últimas aparições em cinema.