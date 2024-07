Davi do BBB perde mais de 100 mil seguidores após fingir doença

O ex-BBB Davi Brito perdeu mais de 100 mil seguidores após publicar uma foto falsa fingindo febre. O campeão do BBB 24 teria um encontro com a musa do Boi Garantido, Tamires Assis, em Salvador, na última quarta-feira (17), mas desmarcou alegando doença. No Instagram, publicou uma foto de um termômetro marcando 38,6º C, porém, internautas apontaram que registro foi retirado da internet.

Posteriormente, a imagem original do termômetro foi encontrada no banco de imagens do Google. O caso teve uma péssima repercussão nas redes, inclusive com Tamires, que deixou de seguir o ex-brother.

Ela ainda compartilhou uma imagem com o texto: "Não importa o costureiro, o tecido ou o preço na etiqueta, quem é pobre de caráter anda sempre mal vestido".

Os dois se conheceram no Festival de Parintins, em junho, e já estavam trocando declarações amorosas nas redes.

CRÍTICAS

Nas redes sociais, a "denúncia" sobre o termômetro repercutiu de forma negativa, gerando uma onda de críticas ao ex-BBB. “Esse cara só sabe passar vergonha! Ele deveria desinstalar o aplicativo do Instagram, ninguém aguenta mais”, comentou um perfil.

“Como é que a pessoa que fala em ser médico e mente desse jeito? Que credibilidade vai ter?”, questionou outro internauta.