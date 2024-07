Davi, do BBB 24, é criticado por mandar foto falsa de termômetro e cancelar encontro com affair

Campeão do BBB 24, Davi Brito movimentou as redes sociais após contar aos seguidores que adiou encontro com a musa do Boi Garantido, Tamires Assis, em Salvador, por estar doente. Para reforçar a versão, o influenciador compartilhou o registro de um termômetro, mas a imagem, segundo usuários, teria sido retirada da internet. A postagem rendeu críticas ao ex-brother, já que a influenciadora já estava a caminho da Bahia.

A polêmica começou na tarde dessa terça-feira (16), após Davi revelar ter pedido a Tamires, que já estava no meio da viagem, para voltar para o Amazonas. Segundo o influenciador, ele não poderia receber a affair na capital baiana por estar sofrendo com dores de cabeça e febre alta.

“Gente, eu não tô me sentindo bem. Acho que é questão de que, após fazer tatuagem, dá aquele mal-estar geral no corpo. A Tamires tava até pra vir hoje para Salvador, mas ela não vem mais. Então, só pra vocês também não ficarem apertando a mente da menina, tô deixando aqui o real motivo de isso estar acontecendo. Tô com muita dor de cabeça, febre alta, não tô bem mesmo, não tô legal”, relatou em story.

Para comprovar o estado de saúde, o ex-brother publicou a imagem de um termômetro marcando 38.6°. A imagem, no entanto, não pertenceria a Davi e estaria disponível em diferentes sites, conforme apontado por usuários.

Legenda: Imagem publicada pelo ex-bbb foi encontrada por usuários na internet Foto: Reprodução/X

CRÍTICAS

Nas redes sociais, a "denúncia" sobre o termômetro repercutiu de forma negativa, gerando uma onda de críticas ao ex-BBB. “Esse cara só sabe passar vergonha! Ele deveria desinstalar o aplicativo do Instagram, ninguém aguenta mais”, comentou um perfil.

“Como é que a pessoa que fala em ser médico e mente desse jeito? Que credibilidade vai ter?”, questionou outro internauta.

PRONUNCIAMENTO DE TAMIRES

Com a repercussão, Tamires utilizou os stories do Instagram para revelar ter sido avisada sobre a doença do ex-brother quando já estava no aeroporto de Brasília, onde faria uma conexão antes de seguir para Salvador. Davi, inclusive, teria enviado a imagem do termômetro para ela.

Em desabafo com os seguidores, a influenciadora não escondeu a frustração: “Ele resolveu adiar essa minha ida para Salvador. Eu estava super empolgada, me organizei para passar esses dias lá, conhecer a cidade, a cultura, a culinária, tudo que estava imaginando que ia viver e conhecer, mas ele pediu para que eu voltasse em outro momento. Foi uma decisão dele”.

Na manhã desta quarta-feira (17), após as acusações de internautas terem vindo à tona, a musa do Boi Garantido compartilhou uma nova postagem, agradecendo pelas mensagens de carinho que recebeu.