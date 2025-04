Previsão do signo de Áries para hoje, 12 de abril

Hoje, 12 de abril, acontece a Lua Cheia em Libra às 21h21, iluminando com força os temas ligados aos relacionamentos, acordos e equilíbrio emocional.

O céu está tenso: tanto a Lua quanto o Sol fazem aspectos desafiadores com Marte e Plutão, indicando que velhos padrões, mágoas, disputas de poder e dependências podem emergir. Correntes invisíveis que nos mantêm presos, mas amor não combina com prisão. É hora de encarar o que te prende e escolher relações mais conscientes.

E é nesse clima que Vênus, o planeta do amor, volta ao movimento direto logo depois da Lua Cheia, trazendo clareza sobre os relacionamentos, valores e o que realmente importa.



Hoje a noite, olhe-se no espelho por 2 minutos em silêncio. Depois diga para si mesma(o):

“Eu mereço viver relações que me libertam. Eu escolho sair de padrões que me machucam. Eu me amo o suficiente para não me abandonar.”

Signo de Áries hoje

Relacionamentos não são uma guerra. Você pode manter sua individualidade sem precisar vencer todas as discussões. Aprenda a ceder com leveza.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.