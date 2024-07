Ingrid, de Casamento às Cegas, obtém medida protetiva contra Leandro Marçal

A Justiça de São Paulo concedeu à Ingrid Santa Rita, de Casamento às Cegas, medida protetiva contra Leandro Marçal, também participante do reality show da Netflix. A participante alegou na atração que o ex-marido a tocou de forma não consensual por repetidas vezes durante o período em que moraram juntos – inclusive enquanto ela dormia. O personal trainer nega as acusações.

Conforme comunicado da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, enviado ao gshow nesta terça-feira (16), o participante será intimado para depor.

"A autoridade ouviu a vítima e solicitou medida protetiva, que foi acatada pela Justiça. Diligências estão em andamento para localizar o investigado e intimá-lo a prestar depoimento", dizia nota. O caso está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Osasco.

Após a exibição do episódio, quando fez a denúncia, Ingrid reafirmou a denúncia de estupro em um vídeo no Instagram. "Não conseguia reagir. Sempre me vi como uma mulher muito bem resolvida, pensava que isso nunca aconteceria comigo, que, se acontecesse, seria na rua. Mas estava acontecendo na minha casa", relatou.

Veja também Zoeira Enquete A Grande Conquista: parcial aponta quem deve sair do reality show Zoeira Sócio de Nego Di segue foragido da Justiça; humorista teve habeas corpus negado

Veja relato completo de Ingrid

O que diz Leandro Marçal

O personal trainer Leandro Marçal se pronunciou sobre as acusações de Ingrid no último domingo (14). Em um post no Instagram, Leandro negou os fatos citados por Ingrid no episódio de reencontro do reality e disse que irá processar a Netflix por excluir sua defesa da edição.

"Eu, Leandro Marçal, informo que jamais pratiquei quaisquer fatos que me foram imputados pela Sra. Ingrid Santa Rita, com quem tive um breve relacionamento amoroso, como é de notório conhecimento", iniciou o ex-participante no comunicado.

Em seguida, Leandro responsabiliza as empresas Netflix e Endemol Shine (responsável pelo formato do reality Casamento às Cegas) por, segundo ele, não incluírem a defesa que o personal trainer fez durante o episódio de reencontro, após as acusações de estupro feitas por Ingrid.