Enquete A Grande Conquista: parcial aponta quem deve sair do reality show

Hideo e Taty devem ser os próximos eliminados do reality show 'A Grande Conquista 2', da Record TV. A eliminação dupla ocorrerá na noite desta terça-feira (16). O programa está em modo turbo para a reta final.

Na enquete do Diário do Nordeste, Hideo recebeu apenas 2,9% dos votos do público para permanecer na competição. Já Taty conta com apenas 18,8% dos votos para ficar. Saem do reality os dois menos votados.

Também estão na berlinda Kaio e Fernando. No entanto, os dois são os mais votados para seguir na competição, com 43,1% e 35,2%, respectivamente.

Formação da Zona de Risco

Os conquisteiros participaram de uma dinâmica que envolveu confiança e parceria. Nela, um competidor ficava conectado a fios na área de provas e tinha que guiar o amigo, que ia para a Mansão, e, vendado, tinha que achar quatro estatuetas do Fred. Contudo, entre os cômodos, balões ligavam bexigas a interruptores que davam choques nos guias.

As estatuetas estavam na sala, em um recipiente com sapos, e na cozinha, no closet, e em uma cama no quarto, aos pés de um boneco. Com dois minutos e 21 segundos, Kaio e Rambo levaram a melhor e conquistaram um prêmio de R$ 5 mil, cada.

Por vencerem a prova, os conquisteiros automaticamente se tornaram cabeças de chave das Zonas de Risco e puderam escolher quem gostariam de enfrentar nas berlindas quádruplas. Em sorteio, Rambo acabou ganhando o direito de começar e escolheu Guipa. Em seguida, foi a vez de Kaio, que optou por Fê. Rambo também chamou Hadad. O militar chamou Hideo. Por fim, Rambo puxou Cel, e Taty sobrou para Kaio.