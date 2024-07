Netflix se pronuncia após Ingrid denunciar Leandro de 'Casamento às Cegas' por estupro

Criticada pela forma como lidou com a acusação de estupro feita por Ingrid Santa Rita contra Leandro Marçal, participantes de “Casamento às Cegas Brasil 4”, a Netflix se pronunciou sobre o caso, nesta sexta-feira (12). Afirmando repudiar qualquer tipo de violência, o streaming revelou que a denúncia está sendo investigada.

Em nota enviada ao site Hugo Gloss, a empresa de entretenimento argumentou que os participantes contam com apoio da equipe durante toda a produção do reality, e que a acusação de Ingrid já está sendo apurada pelas autoridades.

“A Netflix, a Endemol Shine Brasil e a equipe do ‘Casamento à Cegas Brasil’ repudiam veementemente qualquer tipo de violência. A produção, em todas as suas etapas, é conduzida com constante apoio profissional aos participantes, e as denúncias apresentadas estão sendo apuradas pelos órgãos competentes”, afirmou o comunicado.

DENÚNCIA DE ABUSO

A denúncia de abuso foi feita na última quarta-feira (10), quando a participante revelou o que aconteceu com os dois após o fim do reality, durante o “Casamento às Cegas Brasil: reencontro”.

Com a repercussão do caso, Ingrid deu novos detalhes sobre a situação em vídeo publicado no Instagram, nessa quinta-feira (11). No relato, a arquiteta afirmou que a única dificuldade enfrentada pelos dois no início do casamento foi a disfunção erétil de Leandro. O problema, no entanto, foi encarado com tranquilidade por ela, que disse ter apoiado o ex-marido e o incentivado a procurar tratamento.

“Eu falei para gente parar de tentar [fazer sexo], para ele procurar atendimento psiquiátrico e que eu iria aguardar. Para que ele esperasse isso fazer efeito na vida dele”, contou ela.

Apesar do apoio, a situação apenas piorou após a conversa. De acordo com a participante, Leandro passou a esperá-la dormir para realizar atos sexuais com ela, sem o consentimento da arquiteta.

“Ele esperava eu dormir para tentar resolver o problema. Na cabeça dele, se ele conseguisse transar comigo, a gente não ia mais ter problema nenhum. Só que ele esqueceu que ele precisava me avisar, [que eu] precisava consentir”, narrou Ingrid.

Visivelmente abalada, a arquiteta chegou a detalhar os abusos, revelando ter acordado diversas vezes durante os atos.

“Ele tentava me penetrar com o pênis. Sem ereção, mole. Eu acordava e pedia pra ele parar. Eu voltava a dormir e ele tentava a penetração com um dedo no meu ânus, na minha vagina. Eu acordava com ele me ch*pando. Eu acordava com ele em todas as práticas possíveis, em uma tentativa insana de resolver o problema”, relatou

Por fim, Ingrid contou ter sofrido uma crise de pânico devido à situação: “Começou a evoluir para um nojo. Comecei a dormir na sala, falando que tinha insônia. Até que um dia meu corpo reagiu, colapsou. Depois de tantas tentativas, eu comecei a gritar: ‘Não toca mais em mim, não quero que você toque mais em mim’. Eu desmaiei, bati as costas na cama. Acordei com minhas duas filhas em cima de mim”.

Após a crise, a arquiteta decidiu pôr um fim no relacionamento. A decisão não foi bem aceita pelo ex-marido, que começou a lhe enviar mensagens e ir atrás dela, motivando-a a expor a situação no reencontro do reality.

VEJA O RELATO COMPLETO