Ingrid, de 'Casamento às Cegas', anuncia pausa nas redes sociais: 'Respirar fundo'

A participante da 4ª edição brasileira de Casamento às Cegas, Ingrid Santa Rita, revelou que fará uma pausa das redes sociais para cuidar da própria saúde. Em publicação feita na quarta-feira (10), disse que precisava "respirar fundo".

"Quando eu estiver bem, volto aqui para conversar uma única vez sobre tudo o que aconteceu no casamento. Eu tenho família, bons amigos e minha religião que nunca me desampararam. Eu fui forte por todos esses meses e vou continuar sendo!", escreveu.

Legenda: Ingrid Santa Rita falou sobre dificuldade de lidar com feridas Foto: Reprodução/Instagram

No anúncio, a arquiteta postou uma foto preta com uma frase no centro: "A maior dificuldade da mulher forte é conseguir lidar com as feridas que lhe fizeram forte. Pra ser profundamente sincera, não é fácil chegar aqui e acreditar que dessa vez será tudo diferente do que já vivi, meu medo por diversas vezes foi a minha PROTEÇÃO. Hoje escolhi não lutar. Estou baixando minhas armas e escudos".

Abusos

A filha de Ingrid, Rafaela Santa Rita, usou os stories do Instagram para desabafar sobre abusos que a mãe sofreu. Ingrid, que foi adotada na infância, disse que foi difícil perceber que a mãe estava passando por situações delicadas no programa da Netflix. Segundo a própria participante do reality, Leandro teria tocado nela sem consentimento, enquanto ela dormia.

"Para quem já assistiu ao reencontro do Casamento às Cegas e viu qual foi o desfecho da minha mãe e Leandro… Olha, é de dar nojo! Foram dias extremamente difíceis, traumatizantes e de muito gatilho pra mim e para minha irmã, enquanto filhas dela!". Rafaela Santa Rita Filha de Ingrid Santa Rita

Nos vídeos, detalhou que é prima legítima de Ingrid, mas Rafaela foi adotada enquanto filha depois de sofrer abuso sexual na infância. "Para quem ainda tem dúvida, eu sou filha adotiva, sim! Passei por abuso sexual/estupro na minha infância, dos nove aos 12 anos de idade, e minha genitora não deu a mínima pro meu trauma, tampouco pra minha dor, ela desacreditou totalmente".

"E Ingrid, que na época era apenas minha prima, me pegou pra criar e ser minha mãe, com todos os meus traumas. Me deu tudo que eu esperava de uma mãe. Me deu colo, me deu carinho, me deu afeto e me ensinou a ser essa mulher forte que venho me tornando cada dia mais", acrescentou.