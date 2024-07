Veja como ficou Patrick, de 'Casamento às Cegas', após transplante capilar

O participante Patrick Ribeiro, de Casamento às Cegas, revelou que fez um transplante capilar, após sua calvície repercutir dentro e fora do programa. No episódio especial "O Reencontro", que estreou nesta quarta-feira (10), ele mostrou como está o visual, que ainda vai mudar, pois o procedimento é recente.

Legenda: Novo visual foi revelado no Reencontro Foto: Reprodução

No reality, ele se envolveu com a bancária Marília, mas o relacionamento não foi para a frente. Os dois disseram "não" no altar durante o episódio do casamento. Atualmente, ele namora uma pessoa que havia deixado antes de entrar no programa, segundo revelou no reencontro.

Calvofobia?

Ele já havia prometido fazer um "chá revelação da calvície" no programa. O gestor de tráfego foi apontado por Renata Giaffredo por ser calvo, e nas redes sociais acusaram a mulher de "calvofobia".

O trecho, inclusive, viralizou nas redes sociais. O caso ocorreu na fase de lua de mel dos casais, quando Renata estranhou o fato de Patrick aparecer de boné. "Eu evito ficar com calvo", disparou a advogada.

Patrick, inclusive, disse que usava boné por questão de autoestima, e rebateu a declaração: "Pergunta de milhões: É uma forma de preconceito debochar de uma condição genética como a calvície, sendo que quem tem não escolheu e sofre com isso? Não é como em outras condições genéticas que não se enquadram no padrão social de beleza?".