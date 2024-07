Ivete Sangalo ironiza boato de 'romance' com Xuxa: 'Somos um caso mesmo... Caso de polícia'

No programa "Que História é Essa, Porchat?", do GNT, dessa terça-feira (9), Ivete Sangalo e Xuxa Meneghel comentaram os rumores de que teriam tido um relacionamento amoroso no passado. "Nós, juntas, somos um caso mesmo... Caso de polícia", brincou a baiana.

"[Esses boatos começaram a acontecer] Desde que a gente se conheceu. Todo mundo sabe que sou uma pessoa que raramente [falo que amo]. E, quando comecei a falar, porque demorei um pouco, comecei a falar: 'Veta, eu te amo'. Acho que as pessoas começaram a achar meio esquisito. [...] Ao ponto de que, quando fomos gravar [projetos juntas], já estava saindo em vários lugares que éramos um caso", explicou a Rainha dos Baixinhos.

Xuxa lembrou ainda que, no início de seu namoro com o ator Junno Andrade, ele acreditava nos rumores. "Há 12 anos ele chegou para mim, estávamos na primeira semana, e ele veio: 'Olha, se quiser chamar a Veveta...'", brincou a loira, aos risos.