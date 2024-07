Onde está a 'Annabelle original'? Saiba mais sobre a boneca que inspirou filmes

A boneca Annabelle usada nas gravações dos filmes da franquia “Invocação do Mal” foi destruída, na madrugada dessa terça-feira (9), no incêndio que atingiu a exposição interativa Casa Warner, no Rio de Janeiro. Apesar de a versão cinematográfica ter sido perdida na ocasião, a boneca original que inspirou as produções de terror continua intacta, em um museu na cidade de Monroe, nos Estados Unidos.

O brinquedo é mantido trancado há cerca de 50 anos, em uma caixa de vidro, e não parece tanto com a usada nos filmes. Na verdade, o item, chamado de Raggedy Ann, tem uma aparência que lembra personagens infantis, conforme reportagem do Fantástico exibida em 2013.

Veja também Zoeira 'Shrek 5' ganha teaser e deve ser lançado em 2026 Zoeira Casamento às Cegas: veja quando episódio do 'Reencontro' estará disponível na Netflix Zoeira 'Um Silvio Santos que não existe mais', diz Cíntia Abravanel sobre estado de saúde do pai

A "Annabelle original" pertencia a uma estudante de enfermagem que relatou ter percebido várias vezes que o brinquedo estava em um local diferente de onde era deixado. Segundo ela, uma vez, a boneca teria supostamente tentado atacar um amigo dela.

Legenda: A boneca Annabelle estava em uma exposição no Rio de Janeiro Foto: Divulgação

Então, o item foi entregue ao casal Lorraine e Ed Warren — que eram especialistas sobre casos paranormais nos EUA. Os dois, que já faleceram, inspiraram filmes e séries e apareceram em produções que citaram a boneca.

Segundo eles, o brinquedo incorporava entidade malignas que buscavam hospedeiros humanos, e, por isso, eles tiveram que isolar o artefato. Ele permanece na mesma caixa, no museu do casal, em Monroe, no estado norte-americano de Luisiana.