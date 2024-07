Boneca Annabelle é destruída em incêndio da Casa Warner, no Rio de Janeiro

A boneca Annabelle, usada nas gravações dos filmes de terror da franquia “Invocação do Mal”, foi destruída no incêndio que atingiu a exposição interativa Casa Warner, na madrugada desta terça-feira (9), em um shopping no Rio de Janeiro.

A exposição reunia itens de filmes e personagens em tamanho real de produções do estúdio Warner, como Harry Potter, Mulher Maravilha e Friends. Annabelle ficava trancada sentada em uma vitrine de madeira e vidro, que dizia: "não abra em hipótese alguma". No filme, a boneca atrai pessoas e depois faz com que tragédias aconteçam ao redor delas.

Até o momento, não se sabe qual a causa do incêndio.

No X, antigo Twitter, o fato de Annabelle ter sido destruída, chamou atenção: “Para mim, essa parada do incêndio na Casa Warner foi tudo culpa da Annabelle”, escreveu uma pessoa. “Nem a Annabelle se livrou de incêndio no Brasil”, disse outra. “Foi a própria Annabelle que causou o incêndio”, postou outro usuário da rede social.