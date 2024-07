Incêndio atinge exposição da Warner Bros em shopping do Rio de Janeiro

Um incêndio destruiu a estrutura de uma exposição ligada a um shopping, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (9), segundo informações do g1.

Ninguém se feriu na ocorrência, mas toda a instalação foi perdida. Não há informações sobre as causas do fogo.

Na estrutura, funcionava uma exposição interativa que reunia universos da Warner Bros, empresa de mídia americana, que estreou no Rio no dia 14 de junho. O local tinha figurinos, objetos cênicos e personagens de vários filmes e contava com 1,5 mil metros quadrados.

O fogo foi controlado pouco antes das 5 horas, mas bombeiros seguiam no local para operação de rescaldo na manhã desta terça.

Veja também País Feriado do dia 9 de julho é nacional? Entenda data celebrada nesta terça País Acusado de matar mãe por interesse na herança é preso mais de três anos após o crime

Shopping colabora na apuração dos fatos

Em nota, a direção do Shopping Nova América informou "que o incêndio ocorrido na madrugada desta terça-feira (09/07), no evento Casa Warner, não deixou vítimas ou feridos. O Corpo de Bombeiro está no local e ainda não há detalhes sobre as causas do incêndio, que já foi extinto".

O shopping disse ainda que o fogo não atingiu nenhuma outra parte do empreendimento, que seguirá com o horário normal de funcionamento. "A administração está colaborando na apuração dos fatos e dando todo suporte necessário à operação", diz o comunicado.