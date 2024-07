Feriado do dia 9 de julho é nacional? Entenda data celebrada nesta terça

O feriado de 9 de julho, que ocorre nesta terça-feira (9), celebra a momento que os paulistas resistiram ao então presidente Getúlio Vargas. Chamado de Revolução Constitucionalista de 1932, a data não é feriado nacional, ocorrendo apenas no estado de São Paulo.

Atividades essenciais em São Paulo seguirão funcionando. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um movimento armado contra o então presidente da época que estava no poder desde 1930.

As manifestações ocorreram entre os meses de julho e outubro, sendo que o dia 2 de outubro marcou a derrota dos revolucionários, conforme o Governo do Estado de São Paulo.

Após a revolução, uma nova Constituição foi promulgada em 1934. Partidos políticos voltaram a atuar e o congresso foi reaberto.

O FERIADO DE 9 DE JULHO É NACIONAL?

O feriado do dia 9 de julho só é válido para os municípios do Estado de São Paulo. Vale lembrar também que, por lei, a data é considerada feriado e não ponto facultativo.

No trabalho, caso o funcionário seja convocado a trabalhar no dia 9 de julho, pode ter direito a receber hora extra, com adicional de 100%, dependendo do acordo coletivo de sua categoria. Neste ano, o feriado estadual cairá em uma terça-feira (9).