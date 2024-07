Acidente com micro-ônibus que transportava pacientes do SUS deixa mortos e feridos em SP

Uma colisão entre um ônibus e um micro-ônibus deixou seis mortos e três feridos, na manhã desta segunda-feira (8), em Ipeúna, no interior de São Paulo. Um dos veículos envolvidos no acidente, que ocorreu na rodovia SP-191, transportava pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Veja também País Acidente com ônibus de turismo deixa mortos e feridos no interior de São Paulo País Caminhão explode durante reportagem do SBT e funcionários ficam feridos País Carro sem motorista atropela e mata idosa em Goiás

De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), o impacto ocorreu no km 93, quando o ônibus, que seguia no sentido oeste, atingiu o outro automóvel, que viajava no sentido contrário, rumo ao município de Rio Claro. O incidente foi classificado como “colisão lateral” pela Polícia Militar Rodoviária (PMESP).

Seis pessoas morreram e outras três ficaram feridas, com uma delas em estado grave e duas em estado moderado, ainda segundo a entidade. Das vítimas, quatro viajavam no micro-ônibus e duas no ônibus. Em relação aos feridos, todos estavam no veículo menor, que transportava usuários do SUS.

O acidente interditou os dois sentidos da rodovia, causando congestionamento durante toda a manhã.