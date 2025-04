Bagagem podre de passageiro chinês é a apreendida em São Paulo

Foram apreendidos no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, 57 quilos de frutos do mar, incluindo 21 caranguejos vivos, peixes, mariscos e lulas. Os produtos estavam na bagagem de um passageiro de um voo que veio da China e estavam armazenadas de maneira inadequada.

Os caranguejos que foram achados vivos foram encaminhados para refrigeração, onde passarão por eutanásia e, depois, serão incinerados. Segundo os agentes da Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), o material foi apreendido devido o risco de contaminação por doenças exóticas, além de bactérias e parasitas.

De acordo com os profissionais, a finalidade da mercadoria era comercial. Tudo ocorreu no terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Veja também PontoPoder STF rebate revista The Economist, apoia Moraes e afirma não ter crise na Corte

“Temos a contaminação bacteriana e parasitária, que seria a presença de salmonella e listeria. E, por fim, existe o risco ambiental, que é o risco de fuga dos vivos ou descarte pelo próprio passageiro, com potencial invasor e desequilíbrio ecológico”, disse a Vigiagro por meio de nota.

Legenda: Por onde passava com as caixas de isopor, o mal cheiro afastava os passageiros do terminal Foto: Divulgação / Vigiagro

“Esse passageiro chegou da China com várias caixas de isopor e, na medida que vinha se aproximando, todos por onde ele passava tapavam o nariz, tão forte estava o cheiro. Ao chegar na nossa bancada, foi verificado que havia pescado já em estado bem avançado”, afirmou o órgão.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.