Caminhão explode durante reportagem do SBT e funcionários ficam feridos

Um caminhão-tanque explodiu na rodovia federal BR-010, no Pará, entre as cidades de Paragominas e Ulianópolis, e deixou seis feridos — entre eles, integrantes de uma equipe de reportagem do SBT, que estava no local para apurar o fato de o veículo estar em chamas.

Nas redes sociais da emissora, o repórter Alan Nelis, do SBT Paragominas, contou que o caso aconteceu por volta de 13 horas.

"Recebemos a informação desse caminhão que estava pegando fogo. E, de imediato, nossa equipe de reportagem, eu, o [cinegrafista] Wellington Moura e, também, [o técnico] Márcio Lopes, fomos diretamente para o local da ocorrência. [...] Chegamos e avistamos muitos carros parados às margens da BR. Conseguimos ter acesso até um local que era limite, em que poderíamos estar. [...] Quando virei de costas para o caminhão, para fazer uma passagem de vídeo, foi o momento que houve a explosão", relatou ele.

Em nota, o SBT informou que a equipe sofreu queimaduras de segundo grau e foi atendida pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas, mas todos estão bem.

Os outros feridos são bombeiros militares, que tiveram queimaduras de primeiro grau, uma vez que o fardamento utilizado no combate às chamas e os demais equipamentos de proteção usados minimizam o impacto do contato do fogo.

Repercussão

Um vídeo que mostra o momento da explosão tem viralizado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o repórter Alan Nelis correndo das chamas.