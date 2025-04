Cristo Protetor, maior que estátua do RJ, ganha complexo e movimenta turismo no RS; veja valores de visitação

A estátua de 37,5 metros de altura do Cristo Protetor, localizada em Encantado — a cerca de 145 quilômetros de Porto Alegre —, movimenta inúmeros religiosos ao pequeno município do Rio Grande do Sul. A imagem foi inaugurada em junho de 2021 e finalizada no ano seguinte.

Com o grande número de visitantes, neste domingo (6), será aberto um complexo no entorno da estrutura, que deve contar com uma capela, espaços de reflexão e praça de alimentação, além de estrutura para passeio e visitação.

Veja vídeo sobre o Complexo:

Conforme as redes sociais do Cristo Protetor, a cerimônia está marcada para as 10h, e a Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE) estima que duas mil pessoas, incluindo doadores, associados, autoridades políticas e religiosas, participem da inauguração oficial.

O parque conta com várias edificações, entre elas uma capela toda envidraçada em meio à mata nativa; a Fonte dos Apóstolos; Caminho dos Salmos, um trajeto que demarcará os pontos-chave de peregrinação, tendo início no portal de entrada do complexo, até a estátua do Cristo, com citações dos respectivos salmos da Bíblia.

Veja também Região Cristo Redentor do Rio de Janeiro inspirou instalação de réplicas em três cidades do Ceará País Turista gaúcho sofre infarto e morre durante visita ao Cristo Redentor no Rio; acesso foi fechado

Os visitantes do Cristo Protetor de Encantado também podem conhecer a Fonte da Vida, situada no pedestal da obra, com oito nichos. As quedas d'água simbolizam a ressurreição de Jesus Cristo. Além disso, existe um local que guarda os nomes das pessoas que contribuíram, de forma espontânea, para a construção do momento.

No quesito sustentabilidade, o projeto idealizado pelas arquitetas Daniela De Conto, Gislaine Castoldi, Thais Castellani e a engenheira Lais Ferreira, prevê o aproveitamento da água da chuva para o paisagismo e estação de tratamento de esgoto de todo o complexo.

O Complexo do Cristo Protetor conta ainda com outros serviços aos visitantes, tais como bilheteria, praça de alimentação, sanitários e salas comerciais. A ideia é trazer mais atrativos para o espaço, além de comodidades para os visitantes que forem até o Vale do Taquari para conhecer o monumento.

Acesso ao Cristo Protetor, conforme o site:

R$ 30,00 por adulto;

Crianças até 12 anos não precisam contribuir;

Pessoas a partir dos 60 anos contribuem com metade do valor: R$ 15;

Encantadenses que comprovarem residência na cidade (conta de energia, água, etc) contribuem com metade do valor: R$ 15,00.

É proibida a entrada de cigarros e bebidas alcoólicas, bem como adentrar sob efeito de álcool.

Maior que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro

Chegando a 43,5 metros com o pedestal que a sustenta, o equivalente a um prédio de 14 andares, a estrutura faz a estátua ser mais alta do que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro (com 38 metros no total). A obra, custeada com recursos de empresários da região, foi iniciada em 2019.

A Associação Amigos de Cristo, uma entidade sem fins lucrativos, irá se responsabilizar pela manutenção do complexo.