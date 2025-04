Caso 'tio Paulo': defesa de sobrinha pede adiamento de audiência e laudo sobre sanidade

A defesa de Érika de Souza Vieira Nunes, sobrinha de Paulo Roberto Braga, mais conhecido como "tio Paulo", solicitou o adiamento da audiência de instrução dela na Justiça, prevista para 14 de maio, devido a questões de saúde mental. Ela é ré por, no ano passado, levar o corpo do idoso a uma agência bancária, no Rio de Janeiro, para tentar fazer um empréstimo.

A solicitação acontece após a mulher ter dado entrada em uma clínica de repouso, na Zona Oeste da Capital fluminense, apresentando queixas de ansiedade, depressão e intensa "ideação suicida".

Segundo atestado médico, obtido pelo portal Metrópoles, em 12 de março, a sobrinha do tio Paulo teria atentado contra a própria vida.

A informação só teria chegado ao conhecimento da Justiça porque Érika deveria ser ouvida na fase final do processo, prevista para acontecer em 14 de maio. Devido a isso, oficiais de Justiça tentaram localizá-la para intimá-la, mas não a encontraram.

Então, a defesa da mulher solicitou que a continuação da audiência de instrução do caso seja adiada até a emissão de laudos elaborados por psiquiatra forense e psicóloga judicial sobre a sanidade mental da investigada, conforme detalhes do jornal O Globo.

Relembre o caso 'tio Paulo'

Érika foi presa pela Polícia Civil do RJ em abril de 2024, após levar o tio Paulo, que estava morto, para assinar um cheque de R$ 17 mil em uma agência bancária. Na época, o caso se tornou um dos mais comentados nas redes sociais, e as imagens da mulher simulando a assinatura do parente falecido chocaram os usuários.

A ré foi presa duas semanas depois do ocorrido. Em entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo, ela disse que tinha uma boa relação com o tio e alegou que ele que pediu para ir ao banco. Além disso, falou que não percebeu que ele tinha falecido.

Na época, a família de Érika contou que ela lutava contra uma depressão severa e tinha problemas psicológicos.

Onde buscar ajuda

Caso você esteja se sentindo sozinho, triste, angustiado, ansioso ou tendo sinais e sentimentos relacionados a suicídio, procure ajuda especializada em sua cidade.

É possível encontrar apoio em instituições como o Centro de Valorização da Vida (CVV) e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) (veja a relação completa das unidades de Fortaleza).

• Postos de saúde: as unidades são portas de entrada para obter ajuda especializada, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

• Centro de Valorização da Vida – CVV

Atendimento 24h

Contatos: 188 ou chat pelo site https://www.cvv.org.br



• Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE)

Contato: 193

Endereço: Núcleo de Busca e Salvamento Av. Presidente Castelo Branco, 1000 – Moura Brasil – Fortaleza-CE

