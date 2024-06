Veja onde buscar atendimento de saúde mental gratuito em Fortaleza

Depressão, ansiedade, dependência química (álcool e outras drogas), assim como fobias, esquizofrenia, síndrome de burnout, dentre outras, são doenças ou transtornos que afetam a saúde metal da população, portanto, estão listadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Para elas, existem tratamentos ou acompanhamentos e, diante da alta demanda relacionada ao tema, o Diário do Nordeste levantou uma série de lugares com acolhimento gratuito.

Essas doenças, transtornos, sintomas podem ser tratados, com psicoterapias ou medicamentos, de modo que o paciente possa manter a qualidade de vida ou mesmo não precisar se afastar de suas tarefas.

Na América Latina, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão, por exemplo, além de ser o segundo país com maior prevalência nas Américas, segundo a OMS. A doença é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e estima-se que mais de 300 milhões de pessoas, de todas as idades, sofrem com esse transtorno, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde.

CONFIRA LOCAIS DE ATENDIMENTO GRATUITOS EM FORTALEZA

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)

A rede municipal de saúde de Fortaleza, via Sistema Único de Saúde (SUS), tem obrigação legal de fazer o atendimento primário de pacientes com problemas de saúde mental. Para isso, conta com 16 Centros de Atenção Psicossocial (seis gerais, três infantis e sete álcool e outras drogas). O serviço do Caps é “porta aberta”, ou seja, o usuário pode procurar o atendimento diretamente ou ser encaminhado por meio de outros serviços da rede de saúde.

Na unidade, os usuários precisam ser assistidos por uma equipe multiprofissional composta por médico psiquiatra, psicólogos, enfermeiros, assistente social e terapeuta ocupacional.

No equipamento, todos os usuários devem passar por uma triagem inicial, no qual é definido a sua linha de cuidado, que pode contar com atendimento clínico e psiquiátrico, práticas integrativas, atendimentos individuais, redução de danos, atendimento em grupos terapêuticos, oficinas, atendimentos à família, entre outros.

A Prefeitura também dispõe de uma rede de apoio à internação de urgência e estabilização na Santa Casa de Misericórdia com 12 leitos para desintoxicação e na Sociedade de Assistência e Proteção à Infância de Fortaleza (Sopai), com 25 leitos infanto-juvenis. Para ter acesso ao serviço é preciso de encaminhamento dos Caps.

Clique aqui para conferir o endereço dos CAPs mais perto de seu bairro

HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL PROFESSOR FROTA PINTO (HSM) - MESSEJANA

Na rede estadual, o Hospital de Saúde Mental de Messejana dispõe de emergência 24 horas para pacientes com transtornos mentais graves e que estejam em crise. A unidade recebe pacientes de todo o Ceará.

Para quem precisa de internação, o hospital conta com 180 leitos, sendo 160 para tratamento de pacientes com transtornos mentais gerais e 20 leitos para dependentes químicos.

O hospital fica localizado na Rua Vicente Nobre Macêdo, S/N - Messejana e funciona todos os dias da semana 24h por dia.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR)

Na Universidade de Fortaleza (Unifor) são oferecidos, pelo menos, 3 serviços diferentes de assistência à saúde mental. Os atendimentos acontecem no Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami), localizado na Rua Maramaldo Campelo, 50 - bairro Edson Queiroz (ao lado do Fórum Clóvis Beviláqua)

Plantão Psicológico

Atendimento gratuito, por ordem de chegada, limitado ao número de senhas disponíveis.

Terça-feira: 14h às 16h (individual)

Quarta-feira: 14h às 16h (individual)

Quinta-feira: 8h às 10h e de 14h às 16h (individual)

Sexta-feira: 8h às 10h e de 14h às 16h (casais e famílias)

Local: SPA Nami (2º andar)

Contato: (85) 3477-3644

Atendimento Psicológico

É realizado por encaminhamento da rede pública, por convênios de planos de saúde e também particular, por meio de tarifa social. O atendimento é para crianças, adolescentes e adultos em diferentes abordagens psicológicas.

Segunda a sexta, de 8h às 20h

Local: SPA Nami (2º andar)

Contato: (85) 3477-3644 | namispa@unifor.br

Programa Interdisciplinar de Nutrição aos Transtornos Alimentares e Obesidade (Pronutra)

Os pacientes encaminhados via posto de saúde ou particular, por meio de tarifa social. É voltado somente para adolescentes e adultos, com sessões de psiquiatria, psicologia e nutrição, específico para quem tem transtorno alimentar (anorexia, bulimia e compulsão alimentar).

Segundas e quintas-feiras, de 13h30 às 17h

Local: Ambulatório de Nutrição, no térreo do Nami

Contato: (85) 3477-3621 | pronutra@unifor.br

CVV | CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

O Centro de Valorização da Vida (CVV) é uma associação civil sem fins lucrativos, com serviço voluntário gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato.

Os atendimentos acontecem por meio do telefone 188, por chat, e-mail e de forma presencial.

188 | Atendimento 24h por dia e sem custo de ligação

Chat | cvv.org.br

Horários de funcionamento:

Segundas-feiras: 08h às 01h

Terças-feiras: 08h às 01h

Quartas-feiras: 09h às 01h

Quintas-feiras: 09h às 01h

Sextas-feiras: 13h às 01h

Sábados: 13h às 01h

Domingos: 15h às 01h

E-mail | apoioemocional@cvv.org.br

O CVV também atende de forma presencial em Fortaleza no seguinte endereço: Rua Ministro Joaquim Bastos, 806 - Bairro de Fátima.

INSTITUTO BIA DOTE

O Instituto Bia Dote é uma organização não-governamental e sem fins lucrativos que trabalha com a prevenção do suicídio e a valorização da vida desde 2013. No local, a população tem acesso a dois tipos de atendimento. São eles:

Plantão Psicológico

Os atendimentos acontecem aos sábados pela manhã de forma online. Não precisa de cadastro, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp (85) 9 9842-0403 no sábado, a partir das 7h30, informando que quer participar.

Psicoterapia

A psicoterapia acontece de forma presencial de segunda à sexta com atendimentos semanais. É necessário realizar o cadastro e passar por uma triagem.

Os interessados devem informar o nome completo, idade, motivo da busca pelo atendimento e número para contato por ligação, pelo telefone (85) 3264-2992 ou enviar os dados para o WhatsApp (85) 9 9842-0403.

Após o envio das informações, é necessário aguardar a triagem e, após esse passo, a psicoterapia é iniciada.

Para mais informações, acesse o site: institutobiadote.org.br

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE)

A Uece oferta o atendimento psicológico de forma gratuita, mas atualmente as vagas estão preenchidas.

A cada início de semestre é divulgada a quantidade de vagas ofertadas e as pessoas cadastradas recebem atendimento durante todo o semestre. A UECE divulga o número de vagas pelo site da instituição.

Mas caso prefira, também é possível entrar em contato pelos telefones:

(85) 9 9753-1296 / (85) 3101-9987 ou pelo (85) 3101-9981

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - UNICHRISTUS

A UniChristus também oferece atendimento psicológico gratuito. A instituição oferece dois tipos de atendimento: a psicoterapia e o plantão psicológico.

Plantão Psicológico

O plantão psicológico acontece duas vezes por semana e para ter acesso ao plantão, é necessário enviar uma mensagem para o WhatsApp (85) 9 9401-5648, passar por uma triagem e agendar o atendimento mediante o número de vagas. Os atendimentos acontecem nas segundas e terças-feiras.

Local: Localizada na Rua João Adolfo Gurgel, 133 - Cocó

Psicoterapia

O Serviço Escola de Psicologia Aplicada (SEPA) abre inscrições para pessoas interessadas em fazer psicoterapia duas vezes por ano, nos meses de janeiro e julho. A divulgação do número de vagas e do público alvo são publicadas no perfil @psicologiaunichristus no Instagram.

Local: Av. Desembargador Moreira, 2120, Ed. Equatorial Trade Center - Aldeota

MOVIMENTO SAÚDE MENTAL

O Movimento de Saúde Mental atende as pessoas acolhidas no espaço terapêutico Palhoça Comunitária Ignácio Martín-Baró, no Bom Jardim. No local, são oferecidas práticas de cuidados individuais e em grupo para a comunidade da região. A missão do equipamento é acolher pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, numa substituição às internações psiquiátricas. O espaço oferta 19 práticas de cuidados, que incluem meditação, pilates, terapia comunitária, hortoterapia e entre outros. Para receber atendimento na palhoça, é necessário agendar pelo WhatsApp (85) 9 8106-7178, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Local: Rua Doutor Fernando Augusto, 985 - Bom Jardim

MOVIMENTO INTEGRADO DE SAÚDE MENTAL COMUNITÁRIA - MISMEC 4 VARAS

O Movimento Integrado de Saúde Mental Comunitária 4 Varas ou Projeto 4 Varas é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC) que oferece, de forma gratuita, terapia em grupo e outras práticas de cuidado, como massoterapia, ventosaterapia, terapia reiki, farmácia viva comunitária, yoga e muito mais. No espaço, localizado na Barra do Ceará, a comunidade têm acesso a diversas atividades de segunda a sexta, de 7h30 às 16h30. Você pode saber mais informações pelo WhatsApp (85) 9 8614-2873.

Terapia Comunitária Integrativa (TCI)

Espaço de escuta coletiva que proporciona a construção de vínculos interpessoais. Os encontros acontecem de forma presencial e virtual.

- Às segundas, os encontros são remotos, via Zoom, às 12h.

- Às quintas, os encontros são presenciais, na sede do projeto, às 13h.

Massagem de Bem-Estar

A atividade acontece de segunda a sexta, de 7h30 às 16h.

Yoga

Os encontros acontecem nas segundas e quartas, de 11h às 12h.

Técnica para Redução do Estresse Comunitário (Trec)

São feitos exercícios corporais que estimulam os tremores corporaia naturais para restabelecer o estado de relaxamento. Acontece toda terça-feira, de 8h às 10h.

Local: Avenida José Roberto Sales, 44 - Barra do Ceará

PROGRAMA DE APOIO À VIDA (PRAVIDA)

O Programa de apoio à vida (Pravida), oferece atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito para quem apresenta ideações suicidas e já tentou suicídio. Para receber atendimento, é necessário entrar em contato pelo WhatsApp (85) 9 8400-5672 e agendar um dia para realizar a triagem clínica no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC).

Local: Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) | Rua Capitão Francisco Pedro, 1290 - Rodolfo Teófilo

**Sob a supervisão de Dahiana Araújo