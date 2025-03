Forro de escola estadual em Fortaleza desaba e aulas presencias são suspensas

Alunos da EEFM Dona Hilza Diogo de Oliveira, no bairro Vila Velha, deixaram de ter aulas presenciais, nesta terça-feira (11), por conta da queda do forro de gesso de um pátio. O desabamento da estrutura ocorreu logo após o período de Carnaval — dias em que não havia estudantes na instituição de ensino. Por conta de obras de reparos, as aulas foram retomadas de modo virtual.

Uma mãe, que não quis se identificar, falou que o filho foi orientando a retornar para casa ao chegar para aula na última quinta-feira (6). "O meu filho foi para estudar e mandaram ele voltar para casa. Ele disse que a escola estava cheia de cones. Eles comunicaram que aguardassem informações sobre o retorno das aulas em casa. Na sexta, não houve aula", disse.

Veja também Ceará Carro derruba poste e fica 'pendurado' sobre canteiro da Via Expressa, em Fortaleza Ceará Ceará tem 24 açudes sangrando em 20 cidades; veja vídeo

Na segunda-feira (10), os pais de alunos foram informados que haveria uma reunião para tratar do retorno das atividades. "Os professores iriam se reunir para decidir se teria aula presencial ou se seria virtual", disse a mãe do aluno.

Ainda na tarde de ontem, os estudantes receberam um e-mail com informações sobre a retomada das aulas de forma virtual e que não havia previsão de retorno das atividades até o fim dos reparos na escola.

"A partir de amanhã, dia 11 de março de 2025, as aulas serão online, via Google Sala de Aula, através do link do Google Meet. O acesso é exclusivamente através do e-mail institucional", informou a escola em comunicado enviado aos alunos.

A escola ainda orientou que quem tivesse "dificuldade em acesso" falasse com o diretor de turma ou procurasse a coordenação da escola de forma presencial.

Ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Educação (Seduc), por meio da Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor), informou que está adotando providências relativas ao fato, que ocorreu durante o Carnaval. "Dessa forma, não houve feridos e nem equipamentos danificados. A equipe de engenharia realizou vistoria. Agora, a empresa contratada para realização da manutenção do telhado aguarda condições climáticas adequadas para iniciar o serviço".

A Seduc declarou ainda que "assim que a contratada finalizar a obra, as aulas presenciais serão retomadas".

Rotina escolar

Fundada em 1975, a Escola Hilza Diogo de Oliveira recebeu um novo espaço preparado para atender até 540 alunos por turno, em 2021. O prédio é composto de três pavimentos, com 12 salas de aula climatizadas, auditório, biblioteca, além de laboratórios de Informática, física, química, biologia e de matemática e um ginásio poliesportivo.

Com as aulas em modo virtual, mães de alunos estão preocupadas com o aprendizado dos filhos e até pensam em mudar os alunos de escola. "Eles têm quatro aulas de manhã e quatro aulas a tarde. E até agora não falam sobre retorno".

Segundo comunicado da direção da Escola, "as aulas serão ministradas nos horários normais que já estavam sendo utilizados". A instituição concluiu informe declarando que "quando a obra dos reparos for concluída, nós lhes avisaremos para que as aulas presenciais sejam retomadas".

Sobre os dois dias em que os alunos ficaram sem aulas, a Seduc declarou que "haverá a reposição dos conteúdos".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.