Ceará tem 24 açudes sangrando em 20 cidades; veja vídeo

Com a continuidade das chuvas intensas em várias regiões, o Ceará tem 24 açudes sangrando na tarde desta segunda-feira (10), de acordo com monitoramento do Portal Hidrológico. A ferramenta monitora o nível de 157 reservatórios acompanhados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Outros 20 açudes estão com volume superior a 90%, incluindo dois importantes para o abastecimento de Fortaleza e Região Metropolitana: Pacajus e Gavião superaram os 97%.

No último dia 5 de março, com as precipitações ocorridas no Carnaval, a lista tinha 16 açudes sangrando. A maioria deles fica nas áreas próximas ao litoral e na região Norte, porções que têm recebido maior volume de água.

A atualização desta segunda é superior ao mesmo período do ano passado. Naquela ocasião, 15 reservatórios enfrentavam a sangria, e mais sete estavam com capacidade superior a 90%.

Veja os açudes sangrando atualmente:

Acaraú Mirim - Massapê

Arrebita - Forquilha

Forquilha - Forquilha

Jenipapo - Meruoca

São Vicente - Santana do Acaraú

Caldeirões - Saboeiro

Tucunduba - Senador Sá

Várzea da Volta - Moraújo

Itapajé - Itapajé

Itaúna - Granja

Gameleira - Itapipoca

Gerardo Atimbone - Sobral

Quandú - Itapipoca

São Pedro Timbaúba - Miraíma

Acarape do Meio - Redenção

Amanary - Maranguape

Cauhipe - Caucaia

Germinal - Pacoti

Itapebussu - Maranguape

Maranguapinho - Maranguape

Pesqueiro - Capistrano

Tijuquinha - Baturité

Colina - Quiterianópolis

Sucesso - Tamboril

Maiores aportes

Segundo a resenha diária de monitoramento da Cogerh, até o último domingo (9), o Ceará teve 1,43 bilhão de metros cúbicos de aporte de água nos reservatórios. Isso representa a quantidade que ficou barrada após as chuvas.

Até o momento, o açude Orós - segundo maior reservatório do Ceará - foi o que mais "ganhou" água. Em seguida, vem o Castanhão, maior e principal açude do Estado.

Na mesma data de 2024, a resenha marcava um valor total de aporte 20% menor, com 1,19 bilhão de metros cúbicos.

Açudes com baixo volume

Apesar do cenário volumoso em várias barragens, 30 açudes ainda estão com menos de 30% do total acumulado. Segundo a Cogerh, isso reflete a irregularidade na distribuição de chuvas pelo território cearense.

Ainda assim, a situação é melhor do que no ano passado: no dia 10 de março de 2024, eram 43 açudes na mesma situação.

