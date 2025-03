Ceará recebe aviso de chuvas intensas de até 100 mm; veja previsão por regiões

Os 184 municípios cearenses estão na área com previsão de "perigo" de chuvas intensas entre 50 e 100 milímetros por dia, conforme aviso publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até as 10h da terça-feira (11). Além disso, ventos entre 60 km/h e 100 km/h podem afetar o Estado.

Esse é o aviso nível 2 das 3 classificações avaliadas pelo Inmet, que recebe a cor laranja, quando há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira as orientações:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsão do tempo

A previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que para esta segunda-feira (10) espera-se uma condição de chuva generalizada no Estado, com aumento da área e dos acumulados.

O céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas em todas macrorregiões. Os turnos onde a chuva pode ser mais forte são no período da manhã na faixa litorânea, tarde e noite no Litoral Norte, Ibiapaba, norte do Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Maciço de Baturité e Cariri. Não se descarta a possibilidade de chuva intensa em vários pontos do estado.

A Funceme também aponta que na terça-feira (11) deve-se ter chuvas e trovoadas isoladas com intensidade variando de fraca a moderada, ocasionalmente forte no período da madrugada e manhã, no Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

No período da tarde, deve ter chuva e trovoadas isoladas nas macrorregiões do Litoral Norte, Ibiapaba e norte do Sertão Central e Inhamuns.

Por causa disso, a partir do final da tarde e noite da terça, deve haver uma diminuição da instabilidade atmosférica, tornado-se a chuva mais isolada e de fraca intensidade na madrugada e manhã de quarta-feira (10), principalmente na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.