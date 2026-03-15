Polícia apura relatos de avistamento de psicóloga cearense desaparecida na Inglaterra

A Polícia da Inglaterra apura relatos de possíveis avistamentos da psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, desaparecida em Brightlingsea, no Reino Unido, desde 3 de março. É o que aponta o novo boletim divulgado pelas autoridades inglesas neste domingo (15).

Com as buscas chegando ao 12º dia, a Polícia confirmou que encontrou o laptop de Vitória nesse sábado (14), em Brightlingsea. A informação foi divulgada inicialmente pela jornalista Patrícia Nielsen, brasileira baseada na Inglaterra, nas redes sociais.

“Estamos cientes de vários relatos de possíveis avistamentos de Vitória na área de Bradwell. Mantivemos presença policial em Bradwell e na área de Dengie durante todo o fim de semana e esses relatos estão sendo devidamente investigados, juntamente com outras linhas de apuração que também devemos continuar a seguir” Boletim da Essex Police deste domingo (15)

Ainda neste domingo, uma equipe da Unidade Marítima levou familiares de Vitória no mesmo passeio de barco que autoridades acreditam que a cearense possa ter feito nas primeiras horas do dia 4 de março, na região de Brightlingsea.

De acordo com a Polícia, o foco nessa área da cidade britânica se intensificou depois que uma bolsa de Vitória foi encontrada perto da Copperas Road, ainda em 9 de março. Além disso, o barco foi posteriormente localizado à deriva na água perto de Bradwell-on-Sea, com indícios de falta de colete salva-vidas.

Responsável pelas buscas, a superintendente detetive Anna Granger salientou que o apoio da comunidade em Brightlingsea tem sido fundamental para dar visibilidade ao desaparecimento de Vitória, o que deve ajudar no reconhecimento da psicóloga.

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“O domingo, 15 de março, é claro que é o Dia das Mães no Reino Unido. Eu mesma sou mãe e não consigo nem começar a imaginar a dor que Gleyz, mãe de Vitória, tem sentido desde o desaparecimento da filha”, pontuou Granger.

O que se sabe sobre o caso

Na última vez em que Vitória foi vista, ela deixava a Universidade de Essex e embarcou em um ônibus, às 13h do dia 3, segundo as autoridades policiais.

Vitória viajou do Ceará ao Marrocos com o objetivo de comparecer a um congresso de Psiquiatria Social. Em fevereiro, seguiu para Londres, onde permaneceu na casa de um primeiro colega, dessa vez aguardando a chegada de Liliane, uma amiga brasileira, no país, para seguir para Southend-on-Sea.

Liliane, que estava no Brasil, retornou ao Reino Unido entre o fim de fevereiro e o início de março. As duas se encontraram em Londres e, de lá, seguiram para Southend-on-Sea.

Já na cidade, Vitória viajou pela primeira vez, no dia 2 de março, para Colchester, cidade da Universidade de Essex, onde a amiga trabalha como professora universitária.

Nas buscas pela brasileira, a polícia e a família encontraram uma bolsa branca que ela carregava a tiracolo com a inscrição "people over profit" ("pessoas acima do lucro", em tradução livre do inglês). O item foi achado próximo à Copperas Road, em Brightlingsea, por um morador da região, na tarde da segunda-feira (9).