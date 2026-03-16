Como denunciar problemas urbanos em Fortaleza?

Ter uma cidade limpa, bem iluminada e livre de buracos em ruas e avenidas é um direito de todo cidadão, sendo dever do poder público municipal garantir o acesso adequado a esses serviços. Paralelamente, o cidadão deve colaborar com a manutenção do espaço urbano e comunicar possíveis problemas à gestão pública.

Em Fortaleza, o cidadão que precisar de atendimento referente aos serviços públicos ofertados pelo Município pode ligar para a Central 156. Pelo canal, a população pode denunciar casos de descarte irregular de lixo em locais inapropriados, solicitar manutenção de iluminação pública e recuperação e pavimentação de vias, entre outros.

A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas, todos os dias, com equipes divididas nos turnos da manhã, tarde, noite e madrugada.

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A central possibilita que qualquer pessoa solicite informações ou faça reclamações, elogios, sugestões e denúncias. Os atendimentos abrangem pedidos que variam entre assuntos como:

trânsito e transporte público;

Bilhete Único;

serviços de zeladoria;

iluminação pública;

limpeza urbana;

fiscalizações;

agendamentos;

programas sociais;

wifi público;

funcionamento e serviços do VetMóvel.

Lembrando que manter a cidade limpa também envolve atitudes pessoais, como não jogar lixo em terrenos baldios ou bueiros, amarrar sacos plásticos de lixo, varrer calçadas e descartar entulhos nos dias corretos.

Como funciona o pedido?

Segundo a Prefeitura, ao ligar para o número 156, o usuário escolhe uma das opções de atendimento e é transferido para um atendente, que recebe a demanda e registra um processo.

O número de protocolo é imediatamente direcionado, via sistema, ao departamento referente à solicitação.

Feito o atendimento, o setor insere no sistema o retorno sobre o caso, e a resposta fica acessível para quem fez o registro, tanto pela Central 156 como por e-mail.

Cada movimentação no processo é informada ao usuário por mensagem. O andamento do processo pode ser acompanhado pelo número de protocolo.

Canais de atendimento disponíveis

As denúncias podem ser feitas por ligação gratuita para o número 156. A central também funciona pelo aplicativo Central 156, disponível nos sistemas Android e iOS.

O site oficial da ferramenta também disponibiliza alguns serviços, como protocolos da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC); consultas ao Cartão Mais Infância e Programa Vale Gás; atendimento junto ao Centro Integrado de Referência Sobre Drogas (CIRD); e solicitação de consultas na Clínica Veterinária Jacó, no bairro Passaré.

Quanto tempo dura o atendimento?

O tempo médio de atendimento varia de acordo com a demanda.