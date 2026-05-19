Linha com cerol causa morte de motociclista de aplicativo, em Caucaia
Condutor ainda colidiu em caminhão.
Um motociclista por aplicativo, de 29 anos, morreu na noite dessa segunda-feira (18) após ser atingido por uma linha com cerol na Rodovia Juscelino Kubitschek, no bairro Jurema, em Caucaia, na Grande Fortaleza.
Segundo a TV Verdes Mares, a vítima conduzia a motocicleta quando foi surpreendida pela linha. Após o impacto, o motociclista perdeu o controle do veículo e colidiu contra um caminhão de pequeno porte que estava estacionado às margens da via.
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Quando equipes da Polícia Militar chegaram ao local, o condutor já estava sem vida.
Passageira teve ferimentos
Uma passageira que estava na motocicleta também ficou ferida. Segundo relatos, a linha atingiu parte da mão da jovem, que segurava o ombro do motociclista no momento do acidente. Ela sofreu cortes na mão e uma fratura na perna.
A vítima foi socorrida e encaminhada ao Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, onde permanece internada.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos no local.