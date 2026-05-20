Unifor abre seleção de bolsa para estudar na China com tudo pago

A Universidade de Fortaleza, instituição mantida pela Fundação Edson Queiroz, está com inscrições abertas para a seleção do Programa de Verão Cultura e Civilização Chinesas, promovido pela Beijing City University. A iniciativa, organizada pela Diretoria de Relações Internacionais (DRI), vai selecionar um estudante da instituição para participar de uma experiência de imersão acadêmica e cultural na China, de 13 a 26 de julho de 2026.

O programa disponibilizará uma bolsa de mobilidade acadêmica internacional, que inclui curso de Cultura e Civilização Chinesas na Beijing City University, hospedagem em quarto compartilhado no campus da universidade chinesa, refeições oferecidas pela instituição, city tour por Pequim, seguro saúde internacional ofertado pela Unifor e passagens aéreas de ida e volta no trecho Fortaleza–Pequim, custeadas pela Fundação Edson Queiroz.

Podem participar estudantes com idade de 18 a 22 anos, regularmente matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação stricto sensu da universidade. Também é exigido nível mínimo B2 de proficiência em inglês, passaporte com validade até janeiro de 2027 e não estar cursando o último semestre da graduação no momento da inscrição.

Como se candidar

Os interessados devem enviar, até 22 de maio de 2026, a documentação exigida em edital para o e-mail da DRI (dri@unifor.br), em arquivo único no formato PDF. Entre os documentos solicitados estão histórico acadêmico atualizado, declaração de matrícula, cópia do passaporte, currículo em inglês, comprovante de proficiência no idioma e termo de compromisso.

O processo seletivo será realizado em duas etapas. Na primeira, os candidatos serão classificados conforme a Performance Média Global (PMG). Os melhores colocados seguem para entrevista em inglês, que avaliará critérios como comunicação, postura, apresentação e conhecimento.

O resultado será divulgado no dia 27 de maio de 2026, na aba de notícias do site da universidade.

Confira o edital completo.