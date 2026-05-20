Unifor abre seleção de bolsa para estudar na China com tudo pago
Estudantes da Universidade podem se inscrever até 22 de maio. Resultado da seleção sairá no dia 27 de maio
A Universidade de Fortaleza, instituição mantida pela Fundação Edson Queiroz, está com inscrições abertas para a seleção do Programa de Verão Cultura e Civilização Chinesas, promovido pela Beijing City University. A iniciativa, organizada pela Diretoria de Relações Internacionais (DRI), vai selecionar um estudante da instituição para participar de uma experiência de imersão acadêmica e cultural na China, de 13 a 26 de julho de 2026.
O programa disponibilizará uma bolsa de mobilidade acadêmica internacional, que inclui curso de Cultura e Civilização Chinesas na Beijing City University, hospedagem em quarto compartilhado no campus da universidade chinesa, refeições oferecidas pela instituição, city tour por Pequim, seguro saúde internacional ofertado pela Unifor e passagens aéreas de ida e volta no trecho Fortaleza–Pequim, custeadas pela Fundação Edson Queiroz.
Podem participar estudantes com idade de 18 a 22 anos, regularmente matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação stricto sensu da universidade. Também é exigido nível mínimo B2 de proficiência em inglês, passaporte com validade até janeiro de 2027 e não estar cursando o último semestre da graduação no momento da inscrição.
Como se candidar
Os interessados devem enviar, até 22 de maio de 2026, a documentação exigida em edital para o e-mail da DRI (dri@unifor.br), em arquivo único no formato PDF. Entre os documentos solicitados estão histórico acadêmico atualizado, declaração de matrícula, cópia do passaporte, currículo em inglês, comprovante de proficiência no idioma e termo de compromisso.
O processo seletivo será realizado em duas etapas. Na primeira, os candidatos serão classificados conforme a Performance Média Global (PMG). Os melhores colocados seguem para entrevista em inglês, que avaliará critérios como comunicação, postura, apresentação e conhecimento.
O resultado será divulgado no dia 27 de maio de 2026, na aba de notícias do site da universidade.