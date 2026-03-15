Família de cearense desaparecida pede que brasileiros pendurem bandeiras para ajudar buscas na Inglaterra

A família da psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto iniciou um movimento para incentivar os moradores de Brightlingsea, no Reino Unido, a colocarem bandeiras do Brasil em janelas, com o objetivo de reforçar as buscas pela psicóloga. Ela está desaparecida na região britânica desde 3 de março.

A iniciativa foi divulgada nas redes sociais como “Onde está Vitória?”. Segundo a Polícia da Inglaterra, a intenção dos parentes é que o símbolo nacional possa atrair a atenção da cearense e criar um espaço seguro e acolhedor para ela.

“Ajude-nos a encontrá-la pelo Reino Unido, coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa para que Vitória se sinta acolhida e busque ajuda. Sua ajuda é fundamental. Não pararemos até encontrá-la", diz o comunicado da família.

Em boletim divulgado neste domingo (15), as autoridades inglesas informaram que uma equipe da Unidade Marítima levou familiares de Vitória no mesmo passeio de barco que a investigação aponta que a cearense possa ter feito nas primeiras horas do dia 4 de março, na região de Brightlingsea.

A Polícia diz também apurar “vários relatos de possíveis avistamentos” de Vitória. “Mantivemos presença policial em Bradwell e na área de Dengie durante todo o fim de semana e esses relatos estão sendo devidamente investigados, juntamente com outras linhas de apuração”, pontuou.

Com as buscas chegando ao 12º dia, a Polícia confirmou que encontrou o laptop de Vitória nesse sábado (14), em Brightlingsea. A informação foi divulgada inicialmente pela jornalista Patrícia Nielsen, brasileira baseada na Inglaterra, nas redes sociais.

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O que se sabe sobre o caso

Na última vez em que Vitória foi vista, ela deixava a Universidade de Essex e embarcou em um ônibus, às 13h do dia 3, segundo as autoridades policiais.

Vitória viajou do Ceará ao Marrocos com o objetivo de comparecer a um congresso de Psiquiatria Social. Em fevereiro, seguiu para Londres, onde permaneceu na casa de um primeiro colega, dessa vez aguardando a chegada de Liliane, uma amiga brasileira, no país, para seguir para Southend-on-Sea.

Liliane, que estava no Brasil, retornou ao Reino Unido entre o fim de fevereiro e o início de março. As duas se encontraram em Londres e, de lá, seguiram para Southend-on-Sea.

Já na cidade, Vitória viajou pela primeira vez, no dia 2 de março, para Colchester, cidade da Universidade de Essex, onde a amiga trabalha como professora universitária.

Nas buscas pela brasileira, a polícia e a família encontraram uma bolsa branca que ela carregava a tiracolo com a inscrição "people over profit" ("pessoas acima do lucro", em tradução livre do inglês). O item foi achado próximo à Copperas Road, em Brightlingsea, por um morador da região, na tarde da segunda-feira (9).