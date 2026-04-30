Vitória Barreto e a pergunta ancestral: o que o desaparecimento revela de nós

Há uma medida do desaparecimento que não cabe em horas: cabe em “dias” que parecem eternos. Três dias procurando um menino em Jerusalém; três dias sem encontrar a criança na floresta amazônica; um túmulo vazio que inaugura uma fé; um pai que perde o filho e atravessa anos de luto sem corpo e sem certeza.

O caso de Vitória Barreto, desaparecida na Inglaterra, entra nessa linhagem dolorosa que acompanha a humanidade: a experiência de não saber.

E é a partir desse fato — real, atual, aberto — que vale perguntar o que essas histórias têm em comum e o que elas ainda nos ensinam sobre responsabilidade, comunidade e esperança. Elas revelam, sem rodeios, quem somos quando nos falta alguém e quando precisamos, juntos, sustentar a busca.

O desaparecimento como ferida antiga

Há desaparecimentos que entram para as estatísticas — e há os que entram para as narrativas. A história humana está cheia de sumiços que reorganizam o sentido das coisas: crianças que não voltam, corpos que não estão onde deveriam, filhos separados à força, gente que some na mata e reaparece apenas quando a comunidade se engaja em sua busca.

Essas histórias não competem com a urgência de encontrar pessoas reais; ao contrário, ajudam a explicar por que a ausência é tão devastadora e por que a busca se torna, ela mesma, um modo de existir.

Três dias de procura: Jesus aos 12 anos

No Evangelho de Lucas, Jesus adolescente “some” durante a volta de uma peregrinação a Jerusalém. Maria e José passam três dias procurando, até encontrá-lo no Templo. O texto não é um boletim de ocorrência; é uma catequese sobre identidade e vocação.

Mas a cena é reconhecível para qualquer família: o desespero da busca, o medo do pior, a culpa (“como deixei acontecer?”), a urgência de refazer caminhos e perguntar a estranhos.

O que a narrativa registra, com linguagem religiosa, é uma experiência humana básica: quando alguém some, todo mundo vira peregrino.

O túmulo vazio: quando falta o corpo

Outro desaparecimento atravessa o cristianismo: depois da morte, o corpo de Cristo não é encontrado no lugar esperado, e a fé se organiza em torno do símbolo do túmulo vazio. Há uma dimensão espiritual nessa ausência — para os cristãos, ela anuncia ressurreição.

Mas, do ponto de vista social, o túmulo vazio também fala de algo duro: a necessidade humana de localizar, nomear, velar, enterrar, fazer luto. Sem corpo, o luto fica suspenso; a dor procura um ponto de apoio e não encontra.

Por isso, em tantos desaparecimentos contemporâneos, a frase “não sabemos onde está” significa também “não sabemos como chorar”. É uma dor maior do que o próprio enterro.

José, arrancado do convívio

Na tradição bíblica, José (filho de Jacó) não se perde por acaso: ele é retirado do convívio pela ação dos próprios irmãos, numa mistura de inveja, violência e mentira. O pai vive a devastação da perda; o filho atravessa anos de exílio, reviravoltas e sobreviveu. Mesmo quando há reencontro, nada volta a ser “como antes”.

A história insiste em uma verdade incômoda: muitos desaparecimentos não são obra do destino, mas de relações humanas — de conflitos, desigualdades, decisões e omissões. A dor de quem procura é também a dor de enfrentar que o sumiço pode ter autoria.

A criança perdida na Amazônia: quando a cultura vira boia de resgate

No Brasil, a cultura popular registra desaparecimentos não só em notícias, mas em promessas e ex-votos — objetos oferecidos em pagamento de uma graça alcançada, lembranças materiais de um perigo atravessado.

A lenda da criança perdida na floresta amazônica, que reaparece após três dias de buscas sem sucesso quando a família faz promessa a São Francisco das Chagas de Canindé no sertão do Ceará, guarda algo precioso: a ideia de que, quando as forças individuais acabam, entra em cena uma rede de sentido.

A promessa, a romaria, a oração e a memória coletiva não substituem o trabalho de busca; elas sustentam quem busca. Elas dizem: “você não está sozinho”.

O que essas narrativas têm em comum?

Apesar de pertencerem a tempos e gêneros diferentes — evangelho, saga familiar, lenda de devoção — essas histórias se aproximam porque descrevem o mesmo abalo: a ausência rompe a ordem e força uma comunidade a se mover. Nelas, o desaparecimento nunca é só geográfico; é também simbólico.

E, quando a pessoa some, três coisas quase sempre acontecem: começa uma peregrinação: alguém refaz trajetos, pede informações, procura vestígios. A busca vira uma narrativa paralela — e, muitas vezes, a única possível enquanto não há resposta. O tempo se desorganiza: contam-se horas, dias, “três dias”, “três semanas”, “anos”.

A vida passa a ser medida pelo intervalo do sumiço. A comunidade é convocada: família, vizinhos, Estado, fé, tecnologia, imprensa — todos entram, cada um com seu papel, para ampliar o alcance da procura e sustentar quem ficou.

O que esses desaparecimentos nos ensinam hoje

A primeira lição é ética: desaparecimento não é “caso de família”. É assunto público. A dor privada precisa de estrutura coletiva — cooperação entre países quando necessário, investigação persistente, protocolos claros, acolhimento às famílias e circulação responsável de informações. Em tempos de redes sociais, o impulso de “ajudar compartilhando” pode salvar, mas também pode confundir, acusar inocentes ou espalhar boatos. Solidariedade, aqui, é método: checar, cobrar, orientar, não explorar.

A segunda lição é humana: o desaparecimento cria um tipo de sofrimento particular, feito de ambiguidade. Não há certeza para fechar o luto, nem presença para aliviar a saudade. Por isso, narrativas religiosas e populares insistem tanto em “três dias”, em promessas, em reencontros ou sinais: elas tentam oferecer um contorno para o indizível. Na realidade, fé e cultura podem funcionar como esse contorno — não para substituir a busca concreta, mas para manter a pessoa de pé enquanto ela acontece.

E há uma terceira lição, talvez a mais simples: procurar é uma forma de amar. Em Lucas, no desaparecimento de Jesus, a família procura; no túmulo vazio, a comunidade corre para ver; Jacó sofre a dor da perda do filho querido; na lenda da criança perdida na floresta amazônica, a família busca e recorre ao santo protetor; no caso de Vitória, amigos, familiares e autoridades seguem tentando preencher lacunas, refazer passos, localizar rastros. A pergunta “onde está?” é, no fundo, uma recusa a aceitar que alguém possa se tornar apenas um silêncio, uma lembrança.

Num mundo que naturaliza ausências — pela pressa, pela violência, pela indiferença — essas histórias antigas lembram que ninguém desaparece sozinho: desaparece sempre “no meio de” alguém. E é por isso que a resposta não pode ser individual.

Enquanto Vitória Barreto não for encontrada, a pergunta continuará ecoando. Que ela ecoe do jeito certo: como cobrança de trabalho sério, como cuidado com quem sofre e como compromisso coletivo de não deixar que a vida de uma pessoa vire apenas mais um caso encerrado por cansaço.

Em todas essas narrativas, o “milagre” mais concreto não é o sumiço em si, mas o que ele convoca: gente que se organiza, caminhos refeitos, vizinhos que perguntam, autoridades que precisam agir, uma rede de cuidado que impede que a ausência vire esquecimento.

A história de Jesus aos 12 anos e a lenda da criança perdida na floresta amazônica lembram que a busca é movimento — e que “três dias” podem caber dentro de uma vida inteira, se não houver respostas. O túmulo vazio nos ensina que, sem informação e sem rituais possíveis, a dor fica sem chão. E José, arrancado do convívio da família, alerta para as dimensões humanas — por vezes violentas — que podem estar por trás de um desaparecimento.

Para hoje, o ensinamento é claro: desaparecimentos pedem menos espetáculo e mais compromisso. Compromisso com a investigação, com o acolhimento às famílias, com a cooperação entre instituições e países, e com a responsabilidade de quem informa e de quem compartilha. E pedem também aquilo que o Nordeste conhece bem, entre promessas e romarias: esperança não como espera passiva, mas como insistência.

Que Vitória Barreto seja encontrada. Mesmo que o corpo não seja encontrado, que se evidencie a trama que a fez desaparecer. E que, até lá, a pergunta ancestral que nos atravessa — “onde está?” — continue produzindo o melhor de nós: solidariedade com respeito, fé sem ingenuidade e humanidade sem desistência.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.