Novas imagens da cearense Vitória Figueiredo Barreto, 30, desaparecida há quase um mês no Reino Unido, foram divulgadas pela Polícia de Essex nesta quarta-feira (1º).

Dois clipes de câmeras de segurança da cidade de Brightlingsea, último local em que ela foi vista, mostram a psicóloga circulando por uma área de campo ao sul de Hurst Green e, depois, na região próximo à marina na qual um barco foi desatracado no dia 4 de março.

"Também localizamos imagens adicionais de câmeras de segurança que mostram a mulher de 30 anos além do local onde a vimos pela última vez, em um estaleiro na Copperas Road, à 0h16 do dia 4 de março", informaram as autoridades britânicas.

Antes de "desaparecer", Vitória foi vista ainda caminhando por uma área industrial ao sul da Copperas Road, próximo do riacho Brightlingsea e da marina.

Continuamos trabalhando para reduzir o intervalo de tempo entre o último avistamento conhecido de Vitória e o momento em que sabemos que um barco foi desatracado de um pontão. [...] Continuamos trabalhando com parceiros internacionais para obter acesso aos dados de comunicação e financeiros de Vitória, o que esperamos que possa abrir novas linhas de investigação. Todos os nossos pedidos foram feitos pelos canais corretos e estamos prontos para receber essas informações o mais rápido possível". Anna Granger Detetive

Veja o vídeo

Novas imagens não aprofundam investigação

Embora as imagens sejam "novas", a Polícia ainda desconhece os passos de Vitória após deixar Brightlingsea — se é que ela foi para outro lugar. Já são 27 dias de sumiço na Inglaterra e a família ainda nem sequer conseguiu acessar as informações bancárias e telefônicas da psicóloga, embora a Justiça cearense tenha liberado a quebra.

Recentemente, familiares da brasileira divulgaram que estão recebendo doações para custear os gastos em solo britânico durante a continuidade das buscas. Com o dinheiro arrecadado, eles também pretendem contratar detetives particulares para encontrar a jovem.

Entenda o caso

Vitória está desaparecida desde 3 de março, quando deixou as dependências da Universidade de Essex e entrou em um ônibus rumo a Brightlingsea. À época, ela estava acompanhada da amiga, a professora e psicóloga Liliane Além-Mar, e o combinado era que as duas saíssem juntas da instituição de ensino para retornar a Colchester, onde Vitória estava hospedada.

Sem encontrar a amiga mesmo após horas, Liliane contatou as autoridades britânicas, que logo deram início às buscas pela cearense. Imagens de câmeras de segurança da região mostraram Vitória circulando por Brightlingsea e levantaram a teoria de que ela pode ter utilizado um barco para se locomover pela costa.