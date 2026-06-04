Igrejas de Fortaleza mantêm tradição de tapetes coloridos em feriado de Corpus Christi

Já é tradição em diversas igrejas de Fortaleza os longos tapetes coloridos para a celebração do feriado de Corpus Christi, comemorado em 2026 nesta quinta-feira (4).

São metros e mais metros de tapetes confeccionados ao longo dos últimos dias, utilizando diversas técnicas para representar momentos bíblicos e o corpo e o sangue de Jesus Cristo.

Para confeccionar os tapetes, os voluntários, em geral pessoas ligadas à comunidade católica, utilizam materiais como areia colorida, glitter, madeira em raspas, tecidos, pedras e E.V.A., espécie de espuma sintética flexível.

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A festa de Corpus Christi é celebrada na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, festa comemorada no domingo seguinte ao de Pentecostes, que ocorre 50 dias após a Páscoa.

No dia de Pentecostes, os católicos comemoram a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e seguidores de Jesus Cristo, lhes concedendo o dom da oração em línguas.

Igreja de Nossa Senhora da Glória recebe multidão de fiéis

A programação especial da Paróquia da Nossa Senhora da Glória, na Cidade dos Funcionários, conta com uma série de missas realizadas ao longo do dia, tanto na igreja matriz quanto nas capelas.

Na manhã desta quinta-feira, os fiéis lotaram a igreja matriz em uma das missas. Ao longo do dia, outras celebrações estão previstas, incluindo uma procissão pelas ruas da Cidade dos Funcionários. A última missa será às 19 horas e será celebrada pelo Padre Helano Samy.

Paróquia Cristo Rei celebra Jesus Eucarístico

Outra igreja a manter a tradição dos tapetes coloridos é a de Cristo Rei, no Centro de Fortaleza.

A programação dessa quinta-feira, além da visita à paróquia para ver a decoração, inclui duas missas: uma às 6h30 e outra às 17 horas. Ainda nesta quinta-feira, será realizada a Procissão do Santíssimo Sacramento.

Confira as imagens de Corpus Christi em 2026 em Fortaleza:

Legenda: Tapete de Corpus Christi na Igreja Nossa Senhora da Glória em 2026. Foto: Thiago Gadelha.

Legenda: Corpus Christi celebra o corpo de Cristo. Foto: Thiago Gadelha.

Legenda: Tapete de Corpus Christi 2026 na Igreja da Glória. Missa traz multidão de fiéis. Foto: Thiago Gadelha.