Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

acutis santo beatificado santo igreja catolica paroquia cristo rei fortaleza

Ceará

Igreja em Fortaleza recebe relíquia de São Carlo Acutis neste sábado (11)

O jovem italiano ficou conhecido por evangelizar pela internet

Redação 11 de Outubro de 2025
Foto que contém passageiros entrando em linha de metrô em Fortaleza

Negócios

Unificação das Linhas Leste e Oeste do Metrofor prevê ligação entre Caucaia e Centro de Eventos

Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão

Luciano Rodrigues 08 de Setembro de 2025
Uma fotografia em preto e branco mostra a Igreja de Fátima em Fortaleza. A igreja tem uma arquitetura moderna com arcos curvados na fachada e uma torre sineira simples com uma cruz no topo. Uma grande rosário pendurado da torre é visível. O céu está nublado, e o primeiro plano é de um terreno com vegetação esparsa. Na parte inferior da foto, há uma legenda manuscrita que diz

Ceará

Igreja de Fátima completa 70 anos como referência religiosa, cultural e patrimonial de Fortaleza

Clarice Nascimento 13 de Agosto de 2025
Foto que contém barracas com manequins e peças de roupas na Feira da Madrugada de Fortaleza

Negócios

Feira da Madrugada muda paisagem do Centro, movimenta 5 mil feirantes e luta por legalização

Luciano Rodrigues 27 de Junho de 2025
Igreja de Fátima

Ceará

Missas de Natal e Ano Novo em Fortaleza: veja programação de 77 igrejas

Celebrações começam nesta terça-feira (24)

Redação 23 de Dezembro de 2024
Cemitério

Ceará

Dia de Finados: confira programação e horário das missas na Região Metropolitana

Estão previstas atividades religiosas em templos e cemitérios de Fortaleza, Região Metropolitana e Interior

Redação 02 de Novembro de 2023

Ceará

Caminhada com Maria volta às ruas de Fortaleza; confira esquema de trânsito

Evento retoma de forma presencial após a pandemia de Covid-19. São mais de 13 km de percurso

Lucas Falconery e Isabella Rifane* 08 de Agosto de 2023
Catedral de Fortaleza repleta de fiéis vista de cima

Ceará

Veja lista de missas da Quarta-Feira de Cinzas 2023 em Fortaleza

A Catedral Metropolitana celebrará duas missas, uma às 12h e outra às 19h

Redação 22 de Fevereiro de 2023
Catedral Fortaleza

Ceará

Veja os horários das missas de Natal nas paróquias da Arquidiocese de Fortaleza

86 paróquias terão celebrações nesse fim de semana

Redação 23 de Dezembro de 2022
Missa de Páscoa na Catedral Metropolitana de Fortaleza

Ceará

Missa do Domingo de Páscoa 2022: veja horários e onde é celebrada em Fortaleza

Data representa a "alegria máxima" para os católicos pela ressurreição de Cristo

Redação 16 de Abril de 2022
1 2 3