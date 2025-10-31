O jovem italiano ficou conhecido por evangelizar pela internet
Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão
Celebrações começam nesta terça-feira (24)
Estão previstas atividades religiosas em templos e cemitérios de Fortaleza, Região Metropolitana e Interior
Evento retoma de forma presencial após a pandemia de Covid-19. São mais de 13 km de percurso
A Catedral Metropolitana celebrará duas missas, uma às 12h e outra às 19h
86 paróquias terão celebrações nesse fim de semana
Data representa a "alegria máxima" para os católicos pela ressurreição de Cristo