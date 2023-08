Caminhada com Maria volta às ruas de Fortaleza; confira esquema de trânsito

Celebrando o dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da Capital, a Arquidiocese de Fortaleza realizará, na próxima terça-feira (15), a tradicional Caminhada com Maria. Nesta 21ª edição, o evento volta ao modelo presencial após realizações de forma virtual devido à pandemia de Covid-19.

O percurso com cerca de 13,5 km, que começa no bairro Vila Velha e termina na Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro, contará com reforço policial, além de esquema especial de trânsito e de saúde.

Atuarão na organização agentes das Polícias Civil e Militar, além da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), do Corpo de Bombeiros e da organização da Igreja Católica. Os bloqueios no trânsito começam a partir das 5h para viabilizar as missas que iniciam às 6h.

Também há a disponibilidade de 10 ambulâncias, com cerca de 150 socorristas voluntários, e um ambulatório instalado na Catedral de Fortaleza. Nesta edição, a Caminhada com Maria possui um site com informações sobre o evento.

Percurso

Iniciando às 14h, o trajeto terá o Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, como ponto de partida. De lá, os fiéis se deslocarão até a Catedral, no Centro, onde deverão chegar por volta das 18h.

Durante a caminhada, a multidão entoará cânticos e orações, como explica o padre Antônio Francileudo, coordenador do evento. “Serão contemplados os mistérios do rosário durante todo esse percurso, com músicas, meditações e a reza do rosário, encerrando com a coroação”, detalha.

Primeira caminhada presencial desde a pandemia, a expectativa é de que o trajeto reúna milhares de fiéis.

Legenda: Imagem será coroada no fim do evento na próxima semana Foto: Ismael Soares

“Nós acreditamos que as pessoas estão sedentas [pela fé]. A pandemia trouxe uma necessidade, cada vez maior, de um apoio, um suporte espiritual e da oração. Então, nós acreditamos que teremos um número maior do que nas edições anteriores”, afirma o sacerdote.

Para garantir que os devotos completem o trajeto da melhor forma possível, padre Antônio recomenda o uso de tênis, roupas leves e chapéu. É importante reforçar que os fiéis levem água.

Retorno às ruas

Com a temática “Caminhamos Juntos com Maria no Amor de Jesus”, o tema do evento é inspirado em uma passagem em que os ajudantes de Cristo se reuniram com a mãe dele, como explica o arcebispo Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques:

“A frase da bíblia que nos leva a compreender isso é que os discípulos perseveravam, unânimes em oração com Maria, mãe de Jesus, quando acontece o Pentecostes e a origem da missão de evangelização do mundo”.

À frente da celebração aos 75 anos, dom José Antonio admite que já não consegue realizar todo o percurso a pé. O arcebispo recomenda que os fiéis mais idosos acompanhem a movimentação pela rádio ou de forma virtual.

Legenda: Arcebispo ajudou a criar o evento tradicional em Fortaleza Foto: Ismael Soares

“Nós estamos felizes, depois de três anos de pandemia, voltar a celebrar, a viver juntos essa caminhada, que é símbolo e experiência. Símbolo por lembrar o caminho da humanidade até a Terra definitiva e experiência porque cercamos os nossos passos como sinal do credo para construirmos uma sociedade para o bem comum de todos”, descreve.

Dessa forma, o líder religioso entende o movimento como “um único povo no mesmo caminho” para homenagear Nossa Senhora da Assunção. A figura de Maria surge como exemplo de proximidade com o Divino.

“É um ícone da humanidade que, com Cristo, chega às últimas etapas da evolução humana. Não por força humana, mas por obra do criador. Essa celebração se iniciou em 2003, quando a antiga Diocese comemorava 150 anos”.

Esquema de trânsito

Disraelli Brasil, assessor técnico da AMC, explica que essa é a operação mais complexa pela quantidade do efetivo, com 200 agentes de trânsito e operadores de tráfego, bem como pela dinâmica. A estratégia de trânsito funciona em três etapas:

1ª etapa: começa às 5h, com o bloqueio da rua Dom Aloísio Lorscheider, em frente ao Santuário, no Vila Velha, da Rua 20 até a Rua Benu Marcondes.

começa às 5h, com o bloqueio da rua Dom Aloísio Lorscheider, em frente ao Santuário, no Vila Velha, da Rua 20 até a Rua Benu Marcondes. 2ª etapa: bloqueios da Avenida Leste-Oeste à medida que a Caminhada com Maria avança rumo ao Centro.

bloqueios da Avenida Leste-Oeste à medida que a Caminhada com Maria avança rumo ao Centro. 3ª etapa: bloqueios do entorno da Catedral de Fortaleza, onde acontece a coroação, até por volta de 20h, quando deve haver a dispersão do público.

“Nós pedimos que o público realmente aguarde o início da Caminhada, porque as pessoas que saem na frente alteram o nosso planejamento e, muitas vezes, precisamos antecipar os bloqueios antes do programado”, pede Disraelli.

“A medida que a Caminhada vai se deslocando na avenida Leste-Oeste, vamos executando os bloqueios das ruas transversais. A recomendação para quem não participa é que evite a avenida Presidente Castelo Branco a partir de meio-dia”

Também há a recomendação para que o público dê preferência ao transporte coletivo ou ao serviço por aplicativo para facilitar o fluxo. “A gente utiliza 60 motocicletas para que todas as vias transversais sejam isoladas e nenhum carro possa invadir esse trecho e ameaçar a integridade física desses devotos”, completa.

Segurança reforçada

Esperando um grande público, a Polícia Militar reforçará o policiamento do evento com cerca de 150 policiais, além dos agentes já escalados para a segurança da área. Segundo o comandante Kilderlan Sousa, esses profissionais atuarão em viaturas, motocicletas e no policiamento a pé, junto ao trajeto e nas imediações.

“Vale ressaltar que uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas também fará sobrevoos, e iremos trabalhar com drones, monitorando em tempo real e passando informações para o efetivo de campo”, acrescentou.

Legenda: Agentes de segurança e trânsito se reuniram para compartilhar estratégias para o evento Foto: Ismael Soares

Durante o evento, também estarão presentes equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, que disponibilizará 33 agentes, segundo o delegado Harley Filho.

“Dessa forma, a gente entende que irá, sim, garantir essa segurança de forma efetiva, para que ninguém corra nenhum risco ou problema de integridade física.” afirmou Kilderlan.

*Sob supervisão de Mariana Lazari

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE