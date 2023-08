Bairros de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú terão abastecimento de água suspenso para manutenção

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) anunciou que alguns bairros de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú poderão ter baixa pressão de água ou desabastecimento temporário na próxima quarta-feira (9), das 6h às 18h, por conta de uma manutenção na adutora de água bruta que atende a Estação de Tratamento de Água Oeste (ETA Oeste), localizada em Caucaia.

Segundo o órgão, a distribuição de água será imediatamente normalizada após a conclusão do serviço. "Como o abastecimento funciona por pressão, áreas elevadas ou distantes da estação de tratamento de água poderão ter reestabelecimento total do equilíbrio do sistema em até 72h após a conclusão dos serviços", informou.

Durante esse período, a Cagece orienta a população que a água reservada seja consumida para o consumo humano e as atividades essenciais.

Veja os bairros afetados

Fortaleza

Alagadiço, Álvaro Weyne, Amadeu Furtado, Antônio Bezerra, Autran Nunes, Barra do Ceará, Bela Vista, Bomsucesso, Carlito Pamplona, Couto Fernandes, Cristo Redentor, Demócrito Rocha, Dom Lustosa, Farias Brito, Floresta, Henrique Jorge, Itaoca, Jacarecanga, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, João XXIII, Jóquei Clube, Monte Castelo, Montese, Padre Andrade, Pan Americano, Parangaba, Parque Araxá, Parquelândia, Pirambu, Planalto Pici, Presidente Kennedy, Quintino Cunha, Rodolfo Teófilo, São Gerardo, Vila Ellery e Vila Velha.

Caucaia

Araturi, Arianópolis, Barra Nova, Bom Jesus, Camurupim, Campo Grande, Centro, Conjunto Mretropolitano, Curicaca, Eldorado, Grilo, Guajiru, Icaraí, Itambé, Itapoã, Iparana, Jardim Icaraí, Jandaiguaba, Jurema, Marechal Rondon, Metrópole Sul, Metrópole V, Mestre Antônio, Mirambé, Nova Cigana, Nova Metrópole, Novo Pabussu, Pacheco, Padre Júlio Maria, Pabussu, Parque Leblon, Padre Romualdo, Palmirim, Parque Albano, Parque das Nações, Parque Guadalajara, Parque Potira, Parque São Gerardo, Parque Soledade, Patrícia Gomes, Planalto Caucaia, São Miguel, Sobradinho, Tabapuá, Toco, Vicente Arruda.

Maracanaú

Luzardo Viana.

Para dúvidas ou informações, a Cagece orienta aos clientes que entrem em contato com a companhia pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da companhia.

