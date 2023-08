Caucaia é a 1ª cidade do CE e 2ª do Nordeste com maior aumento da população indígena, diz Censo 2022

Localizada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Caucaia é a cidade cearense com mais indígenas, segundo o Censo Demográfico 2022, divulgado nesta segunda-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao todo, são 17.628 — correspondendo a cerca de 5% da população do município. Entre o levantamento feito em 2010 e o mais atual, essa população teve aumento de 14.922 pessoas. Foi o 1º maior crescimento do Estado e 2º maior em todo o Nordeste, atrás apenas de Salvador (BA).

A capital baiana registrou aumento de 20.177 indígenas autodeclarados entre os censos de 2010 e 2022. A Bahia tem ainda outros 5 municípios entre as 10 cidades que tiveram o com maior crescimento dessa população entre os dois levantamentos. Nessa lista, o Ceará conta apenas com Caucaia. Completam o ranking 3 cidades pernambucanas.

A população indígena de Caucaia também deixa a cidade na 4ª posição entre as que têm mais indígenas, em número absoluto, na região Nordeste e a 15ª em todo o Brasil. Entre os municípios nordestinos, Caucaia fica atrás de Salvador (BA), Pesqueira (PE) e Porto Seguro (BA). No Brasil, os três primeiros lugares ficam para os municípios amazonenses Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga.

O município também é o único do Ceará entre as 10 cidades brasileiras onde o número absoluto de indígenas mais aumentou entre os censos de 2010 e de 2022. Destes, a metade é do amazonas e os outros cinco estão distribuídos entre Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará e Pernambuco.

Quando se observa a proporção da população indígena em relação à população geral dos municípios cearenses, Caucaia fica em 6º lugar. Nesse quesito, a cidade que se destaca é Monsenhor Tabosa, com 28,35% da população indígena. Em seguida estão Poranga e Itarema, com 12,78% e 11,97% da população indígena, respectivamente.

Os indígenas no Ceará e o aumento nacional

O Censo Demográfico 2022 mostrou que o Ceará quase triplicou a população indígena residente no Estado, ao comparar com o Censo de 2010. Ao todo, são 56.353 pessoas autodeclaradas indígenas — ou 0,64% dos 8,7 milhões de habitantes do Ceará. Em 2010, foram contabilizadas 20.697, o equivalente a 0,24% do total da população à época.

Há população indígena em 173 dos 184 municípios cearenses — 94% do total. Além disso, análise do Diário do Nordeste mostra que houve aumento dessa população em 123 do total das cidades do Estado — ou quase 67% delas — em comparação com 2010.

Entre as explicações do próprio IBGE para o aumento da população indígena estão mudanças metodológicas adotadas entre as edições do Censo Demográfico. A expansão da pergunta "você se considera indígena?" para outras localidades além das terras indígenas é uma mudança destacada pela responsável pelo projeto de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE, Marta Antunes, em comunicado para a imprensa.

Também houve uma mobilização dos povos indígenas para colaborar com o IBGE na realização do Censo, chamada de "cartografia participativa" pelo Instituto. Essa participação garantiu uma ampla cobertura, de acordo com Marta Antunes. Além disso, entre a realização do Censo 2010 e do Censo 2022, houve aumento do número de terras indígenas de 505 para 573.

