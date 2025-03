Futuro do Hospital César Cals 'está em avaliação', diz secretária de Saúde do Ceará

A inauguração do Hospital Universitário do Ceará que ocorrerá, nesta quarta-feira (19), no campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no Itaperi, em Fortaleza, trouxe novamente à tona a dúvida se o Hospital César Cals, no Centro, será fechado e terá os serviços transferidos para a nova unidade. Em 2024, o próprio Governo do Estado chegou a afirmar que esse movimento ocorreria. Mas a decisão não foi tomada. Agora, conforme a Secretária de Saúde do Ceará, Tânia Coelho, o futuro do César Cals, “está em avaliação”.

Tânia garante que há duas definições: alguns procedimentos realizados no César Cals serão transferidos para o novo equipamento e, em paralelo, diz ela: “não vai haver descontinuidade de nenhum serviço do hospital". Na prática, a gestão garante que o atendimento ofertado pela unidade vai continuar, mas não crava necessariamente que será no hospital, o mais antigo do Estado, com 96 anos de funcionamento.

“Houve um crescimento dentro do hospital (César Cals) em um espaço físico que não mudou. Então, o que a gente está procurando é avaliar o que é melhor para a população e para os nossos funcionários, também temos que dar condições de trabalho. E dentro dessa avaliação, estamos vendo que poderemos transferir do Hospital César Cals para esse hospital (Hospital Universitário) e se há possibilidade de manter algum serviço para a população no César Cals”, explicou Tânia ao Diário do Nordeste na terça-feira (18).

De acordo com a secretária, o momento agora é de abertura da nova unidade e avaliação do primeiro mês de funcionamento. Ela ressalta que “o desafio é muito grande para a Secretaria de Saúde”, pois, a unidade a ser inaugurada nesta quarta-feira é a maior do Estado, tanto em tamanho, como em complexidade.

Portanto, a ideia, explica ela, é avaliar esse funcionamento e, em paralelo, dar continuidade aos estudos sobre o seguimento dos procedimentos no César Cals.

Questionada se com a abertura do novo hospital, nesta quarta, haverá transferência já na quinta-feira (20) dos pacientes do César Cals para lá, ela ressaltou: “nesse momento, a gente não está pensando nessa transferência do Hospital César Cals. A gente está abrindo serviços novos e vão ser colocados pacientes da regulação”.

Tânia destacou que, se eventualmente, acontecer de ter algum paciente no César Cals que precise de algo mais complexo e tenha a necessidade de transferência para outro hospital, ele poderá ir para o universitário. Mas, apontou isso como um procedimento a que todas as outras unidades da rede estadual estão submetidas.

Governo já havia anunciado a mudança

As dúvidas e polêmicas relacionadas ao possível fechamento do César Cals não são novidade. Mas o posicionamento do Governo no atual momento é diferente do qual havia sido divulgado em 2024.

Na sexta-feira (14), após um protesto dos funcionários do César Cals, ocorrido na quinta (13), o governador Elmano de Freitas afirmou que hospital “vai permanecer”. “Pode ficar tranquilo que o Hospital César Cals continuará sendo o Hospital César Cals”, disse.

Mas, em junho do ano passado, em uma reunião com o secretariado, o governador destacou que a prioridade na área da saúde seria a entrega do Hospital Universitário. À época, as obras na unidade estavam na etapa de conclusão da pavimentação do entorno do equipamento e a área interna passava por algumas alterações na parte estrutural.

Legenda: O Hospital César Cals é o mais antigo da rede estadual Foto: Kid Jr

Na ocasião, ele destacou que o Hospital Universitário iria receber a demanda e estrutura de serviços do César Cals (HGCC), que, segundo ele, seria desativado Não havia estimativa de em quanto tempo ocorreria o fechamento.

Na época, conforme registrou o Diário do Nordeste, o governador declarou: "nossa meta é iniciar com a mudança do Hospital Geral César Cals para lá. A mudança será feita aos poucos, porque vamos mudar um hospital que está funcionando para um que vai funcionar. Precisaremos de equipes paralelas, será uma estratégia de 'guerra'. É a primeira vez que faremos isso. Estamos preparados para fazer a mudança por setores".

Na terça-feira (18), o assunto foi repercutido também na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Deputados da oposição criticaram o suposto fechamento da unidade no Centro e pediram que o Governo não efetive essa decisão.

Na Alece, o líder do Governo, deputado Guilherme Sampaio (PT), ressaltou que: “Elmano já disse que não vai fechar o César Cals. O que a Secretaria de Saúde trabalha hoje é com estudos para analisar quais os serviços vão permanecer no César Cals e quais serão transferidos ao Hospital da Uece”.

Funcionamento do César Cals

Fundado em 31 de outubro de 1928, o Hospital César Cals é a unidade hospitalar mais antiga da rede estadual e é uma unidade terciária de alta complexidade. Ele é um hospital geral e, dentre as especialidades, é referência em ginecologia e obstetrícia, clínica médica, clínica cirúrgica e neonatologia.

O hospital funciona no Centro da cidade e um dos gargalos é justamente seu tamanho físico. Para se ter dimensão, a área do novo hospital é quase 5 vezes maior que a do César Cals que tem 15.241,41m².