Hospital Dr. César Cals pasteuriza leite materno doado em Fortaleza e no Interior

O Hospital Geral Dr. César Cals, da rede estadual de saúde, realiza a pasteurização de leite humano coletado em dez hospitais localizados em Fortaleza, Baturité, Canindé, Cascavel e Itapipoca.

As unidades de saúde enviam o leite cru, que é processado e armazenado no banco de leite humano do HGCC. Após 48h da pasteurização, os hospitais que fazem a coleta e outras unidades recebem o leite e utilizam para a amamentação de bebês internados nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.

"Temos um contrato de parceria com os nossos postos de coleta. Esse contrato é único. A gente atende à demanda deles, até porque muitos têm UTI neonatal e precisam do leite. Com a pasteurização, nós conseguimos beneficiar outras unidades. Os frutos que a gente colhe estão na contribuição que damos a estes hospitais”, explica Rejane Santana, coordenadora do banco de leite do HGCC.

O processo de pasteurização envolve a identificação, descongelamento, controle físico-quimíco de qualidade e controle micro-biológico do leite. No controle de qualidade, são avaliadas características como acidez e valor calórico do alimento.

Segundo Sthefanny Carvalho Linhares, bioquímica do HCC, a unidade se tornou referência em pasteurização e armazenamento de leite humano no estado.

"Através do processo de pasteurização, asseguramos o controle de qualidade do leite que vai para os bebês das UTIs, tanto dos nossos postos de coleta, como dos bebês que estão internados nas UTIs neonatais', afirma.

Doação de leite

Em Fortaleza, o leite materno pode ser doado no HGCC, no Hospital Regional Norte, no Hospital Infantil Albert Satin e no Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

Jeani da Silva, de 23 anos, é mãe de Joab e doa leite para ele e outros bebês. O menino nasceu prematuro, com 34 semanas, e não consegue mamar diretamente nos primeiros dias.

"Já cheguei a doar quatro vidros, dos maiores. No início, meu bebê não podia tomar. Então a doação era ainda maior. Assim como eu tenho um filho prematuro, sei que existem muitas mães que não podem fazer o mesmo para os seus”, explica Jeani.

Nesses casos, os bebês recebem o leite diretamente nas incubadoras, através de sondas. A nutricionista Fernanda Tavares afirma que o leite materno é importante para a recuperação dos bebês.

"Todo esse processo de controle de qualidade é para fortalecer o aleitamento materno e fortalecer a nossa união em prol dos bebês que estão internados", ressalta Sthefanny, bioquímica do banco de leite.