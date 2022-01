Fortaleza ultrapassa 23 mil crianças vacinadas contra a Covid-19

Um total de 23.046 crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas pela Prefeitura de Fortaleza desde o dia 15 de janeiro, quando iniciou a imunização dessa faixa etária, até a última quinta-feira (27). Além da vacinação por agendamento e ordem decrescente de idade, por comorbidades e deficiência permanente, foram vacinadas crianças restritas ao leito e em acolhimentos institucionais.

“O Município tem pensado, desde o início da vacinação das crianças, em estratégias para garantir a imunização desse público, o que inclui desde a garantia do cadastro no Saúde Digital até a vacinação domiciliar aos que não podem se dirigir aos centros”, aponta Ana Estela Leite, titular da Saúde de Fortaleza.

A secretária celebrou a marca. Em vídeo divulgado pela SMS, Ana Estela conta que os números foram atingidos no último dia 27 e reforça que a secretaria inteira fica muito feliz com a marca. "Precisamos comemorar cada criança que é vacinada. Então nós junto com as famílias fortalezenses celebramos muito e ficamos extremamente felizes com esse momento", apontou.

Cada criança vacinada recebe um “certificado de coragem”, para estimular a aplicação nos meninos e meninas. A Prefeitura também disponibiliza alguns centros de vacinação para aplicação do imunobiológico aos agendados e um intérprete em libras para o público surdo.

Repescagem no fim de semana (29 e 30/01)

Neste sábado (29) e domingo (30/1), crianças de 5 a 11 anos que faltaram à data do agendamento terão uma nova oportunidade. Neste sábado, a repescagem ocorreu no Centro de Eventos do Ceará, de 9h às 17 horas, e em mais dez postos de saúde da Capital, de 9h às 16 horas. Já no domingo, o atendimento será no Centro de Eventos, de 9h às 17 horas.

O Município atende ainda, ao longo do fim de semana, mais de 14 mil crianças com e sem comorbidades. A lista dos agendados está disponível no Canal Coronavírus.

Vacinação em acolhimentos institucionais

Cerca de 57 crianças que vivem em 14 Acolhimentos Institucionais geridos pela Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado do Ceará estão sendo vacinadas nas próprias instituições, por meio das equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A programação da vacinação vem ocorrendo de acordo com as particularidades de cada local. Além disso, como o número de crianças acolhidas é dinâmico, a Rede Assistencial, por meio das suas equipes de referência, pode solicitar o retorno dos vacinadores para que os novos abrigados sejam contemplados.

Vacinação domiciliar para restritos ao leito

Desde a última segunda-feira (24/1), as equipes da Atenção Primária à Saúde da SMS têm realizado a aplicação da vacina contra a Covid-19 nos domicílios de crianças restritas ao leito. Após cadastro na plataforma Saúde Digital, este público deve aguardar o contato telefônico e posteriormente a chegada das equipes de vacinação, que atuam das 8h às 17 horas.

