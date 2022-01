Fortaleza faz repescagem de crianças que faltaram ao agendamento para vacina da Covid-19

Crianças de 5 a 11 anos que foram agendadas para receber a vacina da Covid-19, mas não compareceram à data, terão uma nova oportunidade de serem imunizadas com o fármaco. Neste fim de semana, a Prefeitura de Fortaleza realiza uma repescagem desse público.

No sábado (29), os atendimentos acontecem no Centro de Eventos do Ceará, das 9h às 17h, e em mais dez postos de saúde da Capital, das 9h às 16h. Já no domingo (30), a nova chance acontece apenas no Centro de Eventos, das 9h às 17h.

Além da repescagem, a vacinação da população infantil por agendamento continua normalmente durante o fim de semana, segundo a prefeitura.

>> Lista de crianças agendadas para sábado (29) em Fortaleza

>> Lista de crianças agendadas para domingo (30) em Fortaleza

Documentos necessários

Para receber a vacina, é preciso levar o cartão nacional de saúde da criança, documento de identificação dela (registro de nascimento, passaporte, identidade) e documento de identificação original do responsável ou acompanhante para o ato da vacinação presencial.

Após receber a vacina, as crianças deverão ficar de 15 a 20 minutos em observação. O atendimento ocorre exclusivamente por agendamento.

Locais de atendimento repescagem infantil

Sábado (29/01)

Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Regional de Saúde I

Posto de Saúde Carlos Ribeiro (Rua Jacinto Matos, 944 - Jacarecanga)

Posto de Saúde Maria Aparecida (Av. K, 915 - Vila Velha)

Posto de Saúde Dr. Zenirton Pereira da Silva (R. José Roberto Sáles, 475 - Barra do Ceará)

Regional de Saúde II

Posto de Saúde Irmã Hercília Aragão (Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape)

Regional de Saúde III

Posto de Saúde Licínio Nunes de Miranda (Rua 06, S/N - Quintino Cunha)

Posto de Saúde Sobreira Amorim (Rua Des. Luís Paulino, 190 - Jóquei Clube)

Regional de Saúde IV

Posto de Saúde José Valdevino Carvalho (Rua Guará, S/N - Itaoca)

Regional de Saúde V

Posto de Saúde Dr. Pontes Neto (Rua 541, nº 150 - 2ª etapa - Conj. Ceará)

Regional de Saúde VI

Posto de Saúde Edmar Fujita (Av. Alberto Craveiro, 1480 – Boa Vista)

Posto de Saúde Waldo Pessoa (Rua Cap. Hugo Bezerra, 75 - Barroso)

Domingo (30/01)

Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital; Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"; Identifique-se preenchendo corretamente seus dados; Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão; Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro; Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso, cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o cadastro.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permitido mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.

