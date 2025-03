Lula vem ao Ceará para inauguração do Hospital da Uece na próxima quarta-feira (19)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem ao Ceará no feriado de São José, na próxima quarta-feira (19), para a inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), ligado a Universidade Estadual do Ceará (Uece). O anúncio da viagem foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT) por meio das redes sociais na noite desta quinta-feira (13).

Elmano gravou um vídeo ao lado de Lula, do ministro da Educação Camilo Santana (PT) e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT): "[...] Estamos discutindo assuntos importantes para o Ceará e para Fortaleza. E, com muita alegria, anunciar que vamos estar com o presidente Lula dia 19 de março, dia de São José, padroeiro do Ceará [...]".

"Contar com a presença do presidente Lula é uma honra e uma alegria, só quero lhe agradecer, [Lula], por esse momento muito importante para o povo cearense", disse o chefe do Executivo cearense.

Veja também PontoPoder STF marca julgamento de denúncia da PGR contra Bolsonaro por tentativa de golpe PontoPoder TSE confirma condenação de ex-vereador de Russas que atacou bancada feminina do PT na Alece PontoPoder Bruno Mesquita aponta criação da Secretaria das Mulheres e autonomia das Regionais como destaques da reforma de Evandro

Primeira visita em 2025

Essa será a primeira visita do presidente Lula ao Ceará em 2025. Inicialmente, o petista vinha ao Estado em fevereiro para participar da assinatura de uma ordem de serviço para a duplicação da BR-116, mas o governador Elmano de Freitas anunciou uma mudança "estratégica", para que Lula participasse justamente da inauguração do Hospital da Uece.