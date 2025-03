Bruno Mesquita aponta criação da Secretaria das Mulheres e autonomia das Regionais como destaques da reforma de Evandro

Líder do prefeito Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador Bruno Mesquita (PSD) listou a criação da Secretaria das Mulheres e a extinção da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) como as duas principais mudanças da reforma administrativa aprovada, nesta quinta-feira (13), pelos vereadores da Capital a pedido do petista.

O parlamentar participou da live do PontoPoder e concedeu entrevista aos editores Jéssica Welma e Wagner Mendes. Na conversa, ele comentou as alterações mais significativas no redesenho administrativo da gestão Evandro.

“Um dos pontos mais importantes foi a criação da Secretaria das Mulheres. Isso tinha sido uma promessa de campanha do prefeito Evandro Leitão quando era candidato a prefeito e nós, reconhecendo a importância das mulheres... Fortaleza é uma cidade que tem mais mulheres do que homens, então, guardando aqui todas as cortesias que as mulheres têm, a importância que a mulher tem na sociedade, era uma coordenadoria que a gente passou para (o status de) Secretaria para colocar o tamanho da mulher igual ao tamanho de qualquer um hoje. A gente sabe que o tamanho da mulher e o lugar dela é onde ela quiser”, disse.

A proposta de reforma foi apresentada ao Legislativo municipal na última terça-feira (11) e tramitou em regime de urgência. A aprovação, nesta quinta-feira, contou com apoio de 31 parlamentares favoráveis a 9 contrários. A proposta agora será remetida ao Palácio do Bispo, para sanção de Evandro.

Na lista de destaques, Mesquita apontou ainda a criação da Secretaria de Relações Comunitárias, além da Pasta de Proteção Animal. “Essa Secretaria das Relações Comunitárias foi criada para a gente ver mais de perto os problemas das comunidades da nossa cidade. Fortaleza é uma cidade muito grande, então essa secretaria vai ver os problemas, como dizemos no popular, no miúdo mesmo, ver como é na ponta, e por isso eu acho que foi muito importante a criação dela”, completou.

“Eu destaco também, entre os pontos mais importantes, a volta da autonomia das regionais. Elas voltam a ter um protagonismo. Quando Juraci (Magalhães, ex-prefeito) criou, era para descentralizar o poder do Paço Municipal e chegar nos bairros. Ao longo do tempo, foram tirando esses poderes e criando super secretarias, super secretários que tratavam de todas as demandas das regionais, mas não tinha expertise e inteligência para ver o que realmente estava acontecendo em cada uma delas” Bruno Mesquita (PSD) Líder do prefeito Evandro Leitão na Câmara de Fortaleza

O líder do prefeito Evandro ainda citou a extinção da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor). A entidade surgiu para atuar na gestão hospitalar e ambulatorial, na atenção primária, nos serviços de urgência e emergência, no apoio diagnóstico e nas áreas de ensino, pesquisa e educação continuada da Prefeitura de Fortaleza.

De acordo com Bruno Mesquita, a Fundação, no entanto, não cumpriu seus objetivos. “A Fagifor tinha 1.476 funcionários que eram CLT e demos a oportunidade deles serem efetivados no setor público como servidores públicos da Prefeitura de Fortaleza. E tem quase mil que estão esperando para serem chamando e, ao longo desses quatro anos, o prefeito Evandro Leitão também irá chamar”, concluiu.