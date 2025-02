Elmano anuncia adiamento de visita de Lula ao Ceará: ‘Preferiu estar na inauguração do Hospital da Uece’

Prevista para a próxima sexta-feira (7), a visita do presidente Lula (PT) ao Ceará foi adiada para o fim do mês, segundo o governador Elmano de Freitas (PT). A mudança ocorreu por um motivo estratégico, segundo o cearense: Lula preferiu participar da inauguração do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

“Houve uma mudança na agenda do presidente, ele fez uma opção de preferir estar na inauguração do Hospital da Uece. Em princípio, do dia 20 ao 28 [de fevereiro], estamos vendo a data dele, mas a opção foi de priorizar a inauguração, em fevereiro, do novo Hospital Universitário do Ceará”, disse Elmano neste sábado (1º).

O político anunciou a nova data durante coletiva de imprensa na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), onde ocorre, nesta manhã, a posse da nova Mesa Diretora da Casa.

Inicialmente, o próprio governador havia informado sobre a vinda de Lula ao Ceará no próximo dia 7 de fevereiro. A ideia era que o petista assinasse a ordem de serviço de duplicação da BR-116 no trecho entre Pacajus e Chorozinho.