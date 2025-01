Presidente Lula deve visitar o Ceará na próxima semana, anuncia Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, na manhã desta quinta-feira (30), que o presidente Lula deve vir ao Ceará no próximo dia 7 de fevereiro, sexta-feira da próxima semana.

Conforme o governador, na visita, deve ser assinada ordem de serviço da duplicação da BR-116. A agenda de atividades no Interior do Estado está sendo fechada.

O anúncio de Elmano foi feito durante o primeiro “Café com o Governador”, evento no Palácio da Abolição, em Fortaleza, reunindo representantes dos principais veículos de comunicação da Capital. O evento, que deve acontecer de forma periódica, será um espaço para o chefe do Executivo prestar contas das ações do Governo, apresentar projetos prioritários, divulgar balanços da gestão e debater a conjuntura política e administrativa do Estado.

