Elmano reúne secretariado pós-reforma para balanço da gestão: "Seremos julgados pelas entregas"

O governador Elmano de Freitas (PT) realiza, neste sábado (8), a primeira reunião coletiva com o secretariado após a reforma administrativa do fim de maio. O encontro deve durar todo o dia, já que cada secretário terá tempo de fala para apresentar os principais projetos de sua pasta, o andamento das ações e a previsão de entrega.

Elmano fez um balanço das ações realizadas até o momento, em entrevista à imprensa na Residência Oficial, onde a agenda é realizada, o próprio chefe do Executivo e alguns de seus auxiliares adiantaram o planejamento dos próximos meses e anos.

Destacou programas como o Ceará Sem Fome, referência nacional em combate à fome em parceria com cozinhas comunitárias; o mutirão de cirurgias eletivas; o lançamento recente do Entrada Moradia Ceará, que vai subsidiar o valor da entrada para compra do primeiro imóvel; entre outros.

"É normal que depois de certo tempo a gente faça avaliações e mudanças, porque seremos julgados em 2026 pelas entregas que fizemos ou não fizemos", avaliou.

Veja também Inácio Aguiar Reunião de Elmano com secretários terá forte tom de cobrança por resultados; veja prioridades Inácio Aguiar O que pretende o governador Elmano de Freitas com as mudanças que promoveu no Estado

O gestor comentou sobre o alinhamento de discurso no secretariado e o litígio territorial com o Piauí. "Secretário tem que ter atitude política mais proativa, de mostrar o que está sendo feito. Temos não apenas que fazer, mas comunicar o que está sendo feito", comentou.

O governador também afirmou que acredita que a identidade do povo da Serra da Ibiapaba, região em disputa com o estado vizinho, será levada em conta na análise do Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito disso. Ele também espera que haja um acordo com o Piauí antes mesmo de um veredito do Judiciário sobre o litígio.

"Estou acompanhando de muito perto o processo que tramita no STF e dialogando com os ministros do Supremo, de que, diferente do conflito que houve entre Piauí e o Tocantins, na área que o Piauí alega do Estado do Ceará vive uma população bastante considerável e existe uma identidade absoluta daquele povo com a cearensidade. Então nós confiamos plenamente no Poder Judiciário e sabemos que ele vai considerar que o povo da região da Serra da Ibiapaba é um povo que se sente cearense, se identifica com o estado do Ceará", disse.

Segurança Pública

O novo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, indicou a realização de um estudo sobre o cenário da violência no Estado, sobretudo aquela letal intencional, como base para outros projetos.

"A primeira preocupação é imediatamente dar mais visibilidade à polícia ostensiva, estar mais presente nas ruas, exatamente onde o crime está acontecendo, onde a população está. Então, nesse sentido, é fundamental apresentar as análises criminais, o mapa termal, os crimes que eu estou pedindo, onde, quando, como eles estão acontecendo, para eu exatamente saber aportar os recursos específicos para aquela região. É de manhã, à tarde, em qual ano, de madrugada, em qual bairro? Onde eles estão acontecendo?", informou.

Veja também Inácio Aguiar Indicação do novo secretário de Segurança do Estado passou pelo diretor-geral da Polícia Federal Segurança Governador comunica troca de secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará

Aliado a isso, o secretário sinalizou que a Polícia Judiciária terá como prioridade, sem abandonar todos os outros tipos penais, a identificação e a obtenção dos mandados de busca, apressão e prisão de criminosos envolvidos com crimes violentos e letais intencionais.

"Independentemente disso, nós temos que pensar para frente. Eu comecei falando sobre isso porque a nossa prioridade absoluta é tirar de circulação esses criminosos violentos. Mas as pastas precisam olhar para o futuro, que polícia queremos ser, que superintendência queremos ser e como nós precisamos nos preparar para frequentemente darmos essa resposta para a sociedade. Nesse sentido, as instituições vinculadas têm seus planejamentos de melhoria das suas condições de trabalho tecnologicamente, com equipamentos. Isso que vai ser apresentado, maiores detalhes serão ditos para o Governador", completou, ainda.

Também sinalizou que pode haver mudanças nas equipes daqui para frente, e que uma avaliação a respeito disso é feita.

Mais escolas de tempo integral

Eliana Estrela, secretária da Educação, também adiantou anúncios da pasta. Na próxima semana, novas escolas de tempo integral devem ser anunciadas no Estado.

"Nossa prioridade principal é a construção de escolas para universalizar o tempo integral. Temos escolas em andamento, temos outras que serão licitadas. Temos uma regime de colaboração, que no Ceará é fortalecido a cada vez. Temos o PAIC integral, que faremos a premiação de todos os municípios neste mês. E a matemática, com laboratório, Elas na Matemática e todos os investimentos. Estamos comemorando os bons resultados de ingresso dos nossos estudantes na universidade. Essas prioridades estão cada dia mais na nossa agenda", disse a secretária.

Veja também Ceará Qual o cenário da educação de tempo integral no Ceará Terra de Sabidos Como é o tempo integral no CE, que começou há quase 20 anos em uma escola centenária

A gestora espera de 37 escolas sejam anunciadas nos próximos dias, mas o número pode mudar. "Temos um cronograma das escolas em execução, licitação, projeto ou busca de terrenos. São 138 novas escolas (até 2026) que o governador vai construir", indicou.

Infraestrutura prevê liberação da Santos Dumont em 2025

Também novato no time de secretários – mas não no governo, visto que já passou pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) e pela Zona de Processamento de Exportação (ZPE) – Hélio Winston Leitão, titular da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), disse que sua equipe deve trabalhar em três vertentes.

Uma é a de transporte, onde se encaixa a conclusão da fase 1 da Linha Leste do Metrô de Fortaleza (Metrofor). "Neste ano, a tendência é chegarmos até o Colégio Militar. Os túneis serão escavados a partir de julho. Hoje, as máquinas estão embaixo da Praça da Sé e da Prefeitura, e queremos até o começo de 2025 iniciar as escavações até a Estação Nunes Valente, para gente liberar a avenida Santos Dumont no próximo ano, no máximo", explicou.

Veja também Negócios Programa de energia solar, Renda do Sol vai beneficiar inicialmente 300 famílias no Ceará Negócios Metrofor tem recursos liberados após decisão liminar do STF

Outra vertente é a de energia, com programas como o Renda do Sol, cujo início e conclusão devem acontecer ainda em 2024, já que está pronto na Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para licitação. Há, também, Programa de Investimento de Energia (Pier), que direciona 1% da receita da Enel Ceará para investimento nas redes. "Faremos uma cobrança ferrenha à Enel, para que o Pier seja investido o mais rápido possível. Vamos fiscalizar esses investimentos de perto", garantiu.

Por fim, a telecomunicação. "Queremos iniciar neste ano a conectividade 5G em todas as vias estaduais litorâneas, especialmente no Complexo do Pecém. Temos duas áreas que a Seinfra poderá ajudar muito no Complexo do Pecém: energia, com a linha de transmissão que tem que ser construída; e também intervenções nas vias, como a 155, para melhorar o acesso à região. Estamos negociando para que a Seinfra assuma essas obras ou venha a capitanear.", informou o secretário.

Saúde

Já para a Saúde, a prioridade é o Hospital da Universidade Estadual do Ceará (Uece). A secretária Tânia Mara Coelho, informou que estão em processo de conclusão as obras de pavimentação do entorno do equipamento e algumas alterações na parte estrutural interna, que possibilitarão, por exemplo, a instalação de aparelhos de imagem.

O Hospital da Uece vai receber a demanda e estrutura de serviços do Hospital Geral César Cals (HGCC), que vai ser desativado daqui a um tempo.

"Nossa meta é iniciar com a mudança do Hospital Geral César Cals para lá. A mudança será feita aos poucos, porque vamos mudar um hospital que está funcionando para um que vai funcionar. Precisaremos de equipes paralelas, será uma estratégia de 'guerra'. É a primeira vez que faremos isso. Estamos preparados para fazer a mudança por setores", disse.

Veja também Ceará Hospital da Uece tem obra concluída; Governo vai licitar equipamentos e alargar via de acesso PontoPoder 'Ele é bem maior que o IJF', diz Elmano sobre Hospital da Uece desafogar demandas do Interior

"Esperamos que em dois meses a gente conclua toda a mudança, vamos apresentar um cronograma hoje. Após a mudança, começamos a expansão com novos serviços e leitos, tanto na obstetrícia como de UTI. O Hospital da Uece tem 290 leitos, e teremos ampliação. Ao todo, o hospital vai ter mais de 140 leitos de UTI. É um grande avanço", projetou.

A transferência de pacientes deve ser iniciada até o fim de agosto, mas o prazo pode ser alterado a depender da estrutura. Quanto ao HGCC, ainda não há destinação para o terreno. "Temos ideias, mas precisamos ver o que faremos com a unidade", concluiu.