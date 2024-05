O que pretende o governador Elmano de Freitas com as mudanças que promoveu no Estado

O governador Elmano de Freitas (PT) quer dar para sua gestão uma nova cara. A constatação fica evidente no conjunto de mudanças que fez em áreas sensíveis do governo: nove secretarias e órgãos vinculados. O petista quer – e precisa - dar um novo ritmo aos trabalhos. Para isso, ele próprio passou a imprimir uma nova dinâmica.

A mudança no secretariado é, pelo menos por enquanto, a parte mais visível do conjunto de mudanças que o governador já começou a fazer na gestão estadual. Elmano está chamando os secretários individualmente para um acompanhamento mais de perto dos projetos prioritários do governo.

Havia críticas até de aliados mais próximos de que a máquina administrativa precisava de mudanças. As substituições, geralmente, oxigenam a gestão pública e servem de alerta para os que ficam: é preciso mostrar resultados.

A atuação pouco destacada em áreas como segurança pública, infraestrutura e até planejamento desgastam a imagem de qualquer governo, principalmente em um ano eleitoral.

Essa readequação no governo, apurou esta coluna, começou a ser pensada ainda no fim do ano passado, mas em meio às avaliações, o governador adoeceu e passou os primeiros meses do ano em tratamento intenso.

A mudança dos secretários ocorre para que a gestão estadual chegue à marca de um ano e meio com uma nova cara. Novos projetos e mais presença pública estão na agenda do governador para os próximos meses. A conferir. Bastidores da minirreforma A mudança na secretária de Cultura atendeu a uma estratégia política. Luisa Cela deixa o cargo cotada para disputar as eleições em Fortaleza. As demais tocas foram parte da estratégia para tentar dar novo ritmo à gestão. Além desse caso, Elmano convocou um velho conhecido das gestões petistas de Luiziane Lins: Alexandre Cialdini. Ele assume a pasta do Planejamento, um espaço estratégico do governo. Na secretaria de Infraestrutura, uma mudança de comando político. Sai Antônio Nei, indicado do Republicanos de Chiquinho Feitosa, e assume Hélio Winston, irmão do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Evandro, por sinal, é pré-candidato a prefeito de Fortaleza e terá um irmão à frente de uma das principais pastas do Estado. Outra mudança considerável ocorreu na Superintendência de Obras Públicas. Deixa o cargo Quintino Vieira, homem da confiança das gestões Cid Gomes e Camilo Santana. Assume o cargo José Valdeci Rebouças, que estava na Etice e foi chamado pelo governador para o órgão responsável pelas obras, portanto muito perto do núcleo operacional. Confira a lista completa das substituições: Secretaria do Planejamento e Gestão : sai Sandra Machado e assume Alexandre Cialdini;

: sai Sandra Machado e assume Alexandre Cialdini; Secretaria da Infraestrutura : sai Antônio Nei e assume Hélio Winston

: sai Antônio Nei e assume Hélio Winston Secretaria da Cultura : sai Luisa Cela e assume Gecíola Fonseca Torres, atual secretária-executiva de Planejamento e Gestão Interna;

: sai Luisa Cela e assume Gecíola Fonseca Torres, atual secretária-executiva de Planejamento e Gestão Interna; Zona de Processamento de Exportação (ZPE) : sai Hélio Winston e assume Fábio Feijó;

: sai Hélio Winston e assume Fábio Feijó; Superintendência de Obras Públicas (SOP) : sai Quintino Vieira e assume José Valdeci Rebouças;

: sai Quintino Vieira e assume José Valdeci Rebouças; Empresa de Tecnologia da Informação (Etice) : sai José Valdeci Rebouças e assume Francisco Barbosa;

: sai José Valdeci Rebouças e assume Francisco Barbosa; CearaPAR : sai Carlos Eduardo S. Marino e assume Carolina Monteiro;

: sai Carlos Eduardo S. Marino e assume Carolina Monteiro; CearaPREV: sai José Juarez e assume Adriano Pinheiro.