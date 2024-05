Minirreforma de Elmano tem ex-secretário de Luizianne, irmão de Evandro e ajustes políticos

Luiza está sendo cotada para disputar as eleições deste ano em Fortaleza, por isso ela deixou o cargo.

O conjunto de mudanças promovidas pelo governador Elmano de Freitas no secretariado atendeu a apenas um pedido político, caso da secretária de Cultura, Luisa Cela. As demais tocas foram parte da estratégia para tentar dar novo ritmo à gestão.

Além desse caso, Elmano convocou um velho conhecido das gestões petistas de Luiziane Lins: Alexandre Cialdini. Ele assume a pasta do Planejamento, um espaço estratégico do governo.

Na secretaria de Infraestrutura, uma mudança de comando político. Sai Antônio Nei, indicado do Republicanos de Chiquinho Feitosa, e assume Hélio Winston, irmão do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Evandro, por sinal, é pré-candidato a prefeito de Fortaleza e terá um irmão à frente de uma das principais pastas do Estado.