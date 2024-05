Elmano troca mais oito nomes no comando de secretarias e estruturas do Governo; veja mudanças

Depois de trocar a titularidade da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) na manhã desta segunda-feira (27), Elmano de Freitas (PT) decidiu mudar, também, as chefias de outras oito estruturas do Governo. As mudanças alcançam as pastas da Infraestrutura, da Cultura, do Planejamento e Gestão e outras.

Confira a lista completa das substituições:

Secretaria do Planejamento e Gestão : sai Sandra Machado e assume Alexandre Cialdini;

: sai Sandra Machado e assume Alexandre Cialdini; Secretaria da Infraestrutura : sai Antônio Nei e assume Hélio Winston

: sai Antônio Nei e assume Hélio Winston Secretaria da Cultura : sai Luisa Cela e assume Gecíola Fonseca Torres, atual secretária-executiva de Planejamento e Gestão Interna;

: sai Luisa Cela e assume Gecíola Fonseca Torres, atual secretária-executiva de Planejamento e Gestão Interna; Zona de Processamento de Exportação (ZPE) : sai Hélio Winston e assume Fábio Feijó;

: sai Hélio Winston e assume Fábio Feijó; Superintendência de Obras Públicas (SOP) : sai Quintino Vieira e assume José Valdeci Rebouças;

: sai Quintino Vieira e assume José Valdeci Rebouças; Empresa de Tecnologia da Informação (Etice) : sai José Valdeci Rebouças e assume Francisco Barbosa;

: sai José Valdeci Rebouças e assume Francisco Barbosa; CearaPAR : sai Carlos Eduardo S. Marino e assume Carolina Monteiro;

: sai Carlos Eduardo S. Marino e assume Carolina Monteiro; CearaPREV: sai José Juarez e assume Adriano Pinheiro.

Outras mudanças na gestão estadual

Na manhã desta segunda (27), Elmano já havia anunciado a substituição de Samuel Elânio para Roberto Sá no comando da SSPDS.

No entanto, antes disso, o governador também já havia trocado a chefia da Secretaria de Articulação Política, com a saída de Waldemir Catanho e a entrada de Augusta Brito.

"Agradeço aos profissionais que deixam seus postos, pela dedicação e trabalho realizado, e desejo muito sucesso aos que assumem a nova missão", declarou Elmano em suas redes sociais.